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نموذج جديد لتحسين تمثيل الكربون الأسود في نماذج المناخ العالمية

Byروبرت أندرو

أكتوبر 20، 2023
نموذج جديد لتحسين تمثيل الكربون الأسود في نماذج المناخ العالمية

حدد الباحثون أوجه القصور في تمثيل الكربون الأسود (BC)، وهو مكون رئيسي في الهباء الجوي، في النماذج المناخية العالمية الحالية (GCMs). دراسة حديثة أجراها تشين وآخرون. يفحص الخصائص الفيزيائية الدقيقة والبصرية لـ BC التي تؤثر على تأثيراته الإشعاعية، ويقترح نموذجًا بصريًا محسنًا للهباء الجوي لمعالجة أوجه القصور هذه.

تشتهر كولومبيا البريطانية بقدراتها القوية على امتصاص الضوء ومساهمتها في ظاهرة الاحتباس الحراري. ومع ذلك، فقد وجد أن كفاءة الامتصاص وتأثيرات الاحترار العالمي للهباء الجوي مبالغ فيها في نماذج GCM بسبب التمثيل غير الكافي لحالات الخلط المعقدة في BC.

تشن وآخرون. قام بتحليل الملاحظات متعددة المصادر لتوزيع حجم الجسيمات وحالة الخلط لتحديد خصائص BC الرئيسية التي تؤثر بشكل كبير على آثاره الإشعاعية. ثم قاموا بتطوير نموذج بصري محسّن للهباء الجوي يفسر هذه الخصائص بشكل أفضل بناءً على الملاحظات. تم تنفيذ هذا النموذج المحسن لاحقًا في GCM.

وقام الباحثون بتقييم أداء النموذج الجديد باستخدام الملاحظات الميدانية. أظهرت النتائج أن امتصاص BC المتوقع من التمثيلات المحسنة يتوافق بشكل أوثق مع ملاحظات BC العالمية. ويعزى ذلك إلى التنبؤ الأكثر دقة بالخصائص الفيزيائية الفيزيائية والخلط المرتبطة قبل الميلاد.

علاوة على ذلك، وجد الباحثون أن تحسين تمثيل BC أدى إلى انخفاض في تأثيره الإشعاعي وتأثيراته المناخية بنسبة تصل إلى 24 بالمائة. وهذا يسلط الضوء على أهمية تمثيل BC بدقة في نماذج المناخ العالمية للحصول على توقعات مناخية أكثر موثوقية.

نُشرت هذه الدراسة، التي تحمل عنوان "وحدة ضوئية للهباء الجوي ذات خصائص الكربون الأسود المقيدة بالمراقبة لنماذج المناخ العالمي"، في مجلة التقدم في نمذجة أنظمة الأرض.

في الختام، تشن وآخرون. لقد طوروا نموذجًا محسنًا لتمثيل BC في نماذج GCM، ومعالجة أوجه القصور في الخصائص الفيزيائية الدقيقة والبصرية لـ BC. توضح النتائج أن هذا التمثيل المعزز يؤدي إلى اتفاق أفضل مع الملاحظات العالمية وتقليل التأثيرات المناخية في كولومبيا البريطانية. يساهم هذا البحث في فهمنا لدور كولومبيا البريطانية في تغير المناخ ويوفر أداة قيمة لتحسين التوقعات المناخية.

مصادر:
- تشين، جي، وانغ، جيه، وانغ، واي، وانغ، جيه، جين، واي، تشينغ، واي، وآخرون. (2023). وحدة ضوئية للهباء الجوي ذات خصائص الكربون الأسود المقيدة بالمراقبة لنماذج المناخ العالمية. مجلة التقدم في نمذجة أنظمة الأرض، 15، e2022MS003501.

By روبرت أندرو

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