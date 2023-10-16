يقوم فريق دولي بتطوير نموذج للورم مطبوع ثلاثي الأبعاد لعلاج السرطانات المعقدة

نجح فريق متعدد التخصصات من الباحثين، بقيادة جامعة واترلو، في إنشاء نموذج ورم مطبوع ثلاثي الأبعاد لديه القدرة على تحسين علاج السرطانات المعقدة. تجمع هذه التقنية المبتكرة بين تقنيات الطباعة الحيوية والهياكل الاصطناعية، المعروفة باسم رقائق الموائع الدقيقة، لإنشاء تمثيل أكثر دقة للأورام غير المتجانسة.

تتكون الأورام غير المتجانسة من أنواع متعددة من الخلايا السرطانية المنتشرة في أنماط لا يمكن التنبؤ بها. تتضمن الطرق التقليدية لدراسة هذه الأورام استخراج الخلايا من الخزعة وزراعتها في أطباق بتري مسطحة. ومع ذلك، اكتشف الباحثون أن هذا النموذج ثنائي الأبعاد لم يصور بدقة مدى تعقيد الأورام داخل الجسم.

يصف بحث الفريق، المنشور في مجلة Scientific Reports، تطوير نموذج للورم مطبوع ثلاثي الأبعاد لا يحاكي البنية المعقدة للورم فحسب، بل يحاكي أيضًا البيئة المحيطة به. يتيح هذا النموذج للعلماء فهم واختبار طرق العلاج المختلفة بشكل أفضل، مثل أدوية العلاج الكيميائي المختلفة.

لإنشاء نموذج الورم المطبوع ثلاثي الأبعاد، قام الباحثون أولاً بتصنيع رقائق بوليمر ميكروفلويديك تحاكي تدفق الدم والسوائل الأخرى المحيطة بورم المريض. ثم قاموا بزراعة أنواع متعددة من الخلايا السرطانية وعلقوها في حبر حيوي مخصص يوفر العناصر الغذائية اللازمة للحفاظ على مزارع الخلايا حية. باستخدام طابعة حيوية بالبثق، قام الفريق بوضع أنواع مختلفة من الخلايا السرطانية على رقائق الموائع الدقيقة، مما أدى إلى نموذج ورم حي مطبوع ثلاثي الأبعاد.

أحد المجالات التي يركز عليها الفريق هو سرطان الثدي، والذي يعتبر أحد أكثر أنواع السرطان تعقيدًا بسبب تنوع أنواع الخلايا عند انتشاره. ومن خلال إنشاء نماذج معقدة لسرطان الثدي، يمكن للباحثين الحصول على فهم أفضل للمرض وتطوير خطط علاج أكثر فعالية.

يمثل تطوير نموذج الورم المطبوع ثلاثي الأبعاد تقدمًا كبيرًا في مجال أبحاث السرطان وعلاجه. فهو يتيح طرقًا أسرع وأقل تكلفة وأقل تدخلاً لاختبار خيارات العلاج للحالات الشديدة مثل السرطان في مراحله المتأخرة.

مصادر:

- التقارير العلمية: "التحكم في عدم تجانس الورم في نظام الاستزراع المشترك من خلال نموذج الورم على الرقاقة المطبوع ثلاثي الأبعاد"

- جامعة واترلو: "الورم المطبوع ثلاثي الأبعاد يسمح بفهم أفضل للسرطان المعقد"

- موغيمي، ن.، وآخرون. (2022). التحكم في عدم تجانس الورم في نظام الثقافة المشتركة من خلال نموذج الورم على الرقاقة المطبوع ثلاثي الأبعاد. التقارير العلمية, 3(12), 1.