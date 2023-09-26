اكتشاف جديد: اكتشاف التربتوفان في الفضاء، يشير إلى انتشار الأحماض الأمينية في مناطق تشكل النجوم

كشفت دراسة حديثة أجرتها عالمة الفيزياء الفلكية سوزانا إغليسياس غروث، من معهد الفيزياء الفلكية في جزر الكناري (IAC)، عن اكتشاف التربتوفان في منطقة تشكل النجوم تسمى IC 348، الواقعة في كوكبة فرساوس. التربتوفان هو حمض أميني أساسي ضروري لتخليق البروتين، وهذه هي المرة الأولى التي يتم تحديده في الفضاء بين النجوم.

ومن خلال تحليل البيانات التي جمعها مرصد سبيتزر الفضائي، تم تحديد أكثر من عشرة نطاقات انبعاث مرتبطة بالتريبتوفان، مما يؤكد وجوده في IC 348. ويعد هذا الاكتشاف مهمًا لأنه لم يتم التأكد من وجود أحماض أمينية أخرى في أي منطقة أخرى لتشكل النجوم. .

يقترح إجليسياس جروث أن وجود التربتوفان، وربما الأحماض الأمينية الأخرى، في الغاز الذي تتشكل منه النجوم والكواكب قد يكون شائعًا. علاوة على ذلك، يُعتقد أن هذه الأحماض الأمينية يمكن أن تُثري الغاز الموجود في أقراص الكواكب الأولية والأغلفة الجوية للكواكب الخارجية الصغيرة، وربما تلعب دورًا في ظهور الحياة.

قدرت درجة الحرارة التي يوجد فيها التربتوفان في غاز IC 348 بحوالي 280 كلفن، وهي مماثلة لدرجات الحرارة المقاسة للهيدروجين الجزيئي والماء في الوسط البينجمي لنفس المنطقة. بالإضافة إلى ذلك، وجد أن وفرة التربتوفان أقل بحوالي عشرة مليارات مرة من الهيدروجين الجزيئي.

وهذا الاكتشاف له آثار على فهمنا لأصول وانتشار الحياة في الكون. يشير وجود الأحماض الأمينية، وهي اللبنات الأساسية للبروتينات، في مناطق تشكل النجوم، إلى أن تطور الكائنات الحية يمكن أن يكون أكثر شيوعًا في مجرتنا مما كان متوقعًا سابقًا. وسيكون من الضروري إجراء المزيد من الأبحاث لاستكشاف وجود الأحماض الأمينية الأخرى ودورها في تكوين الحياة.

المصدر: "البحث عن التربتوفان في غاز المجموعة النجمية IC 348 في سحابة بيرسيوس الجزيئية" بقلم سوزانا إغليسياس-غروث، الإشعارات الشهرية للجمعية الفلكية الملكية. دوى: 10.1093/منراس/ستاد1535