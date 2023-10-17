يستخدم العلماء النيوترونات لقياس الانفعال في التصنيع الإضافي

نجح العلماء في مختبر أوك ريدج الوطني (ORNL) في إثبات قدرتهم على قياس الانفعال في مادة ومراقبة الحركات الذرية أثناء عملية التصنيع المضافة عن طريق استخدام النيوترونات. استخدم الباحثون منصة طباعة ثلاثية الأبعاد تسمى OpeN-AM، جنبًا إلى جنب مع خط شعاع VULCAN في مصدر نيوترون التشظي (SNS) الخاص بـ ORNL، لقياس الإجهاد المتبقي المتطور بشكل مستمر أثناء التصنيع.

ومن خلال دمج التصوير بالأشعة تحت الحمراء والنمذجة الحاسوبية مع منصة Open-AM، تمكن العلماء من اكتساب فهم عميق لسلوك المواد طوال عملية التصنيع. لقد ركزوا على الفولاذ ذو درجة الحرارة المنخفضة (LTT) وتتبعوا حركة الذرات استجابة للضغط الناجم عن التغيرات في درجة الحرارة أو الحمل المطبق.

يمكن أن تؤدي الضغوط المتبقية، التي تستمر بعد إزالة الحمل الخارجي أو مصدر الإجهاد، إلى تشوه المادة والفشل المبكر. تعد معالجة هذه الضغوط المتبقية أمرًا بالغ الأهمية لإنتاج مكونات دقيقة بالخصائص والأداء المطلوب. قام باحثو ORNL بتصميم وتنفيذ تجربة تقيس بدقة السلالة المتطورة في المواد لتحديد كيفية توزيع الضغوط.

إن القدرة على قياس الإجهاد المتبقي والتحكم فيه أثناء التصنيع الإضافي له آثار كبيرة على صناعات مثل السيارات والفضاء والطاقة النظيفة والأدوات والقوالب. يمكن للمصنعين تصميم الضغط المتبقي للمكونات لزيادة القوة والسماح بأشكال أخف وأكثر تعقيدًا. أكسبهم البحث الرائد الذي أجراه علماء ORNL جائزة R&D 2023 لعام 100.

تم دعم هذا البحث من خلال برنامج البحث والتطوير الموجه للمختبر التابع لـ ORNL، والذي يمول مساعي البحث والتطوير عالية المخاطر ذات القيمة المحتملة الكبيرة للبرامج الوطنية. ويأمل العلماء أن يأتي باحثون آخرون من جميع أنحاء العالم إلى ORNL لإجراء تجارب مماثلة على المعادن المناسبة لاحتياجاتهم الصناعية.

يفتح هذا البحث إمكانيات جديدة لتصميم حالات الإجهاد المتبقية وتوزيعات الخصائص في مكونات التصنيع المضافة، مما يوفر تحكمًا أفضل في التدرجات الحرارية وتحولات الطور. ومن خلال فهم هذه العوامل ومعالجتها، يمكن تحقيق تحسين سلوك وأداء المواد.

مصادر:

– مختبر أوك ريدج الوطني