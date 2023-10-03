يقترح علماء الفيزياء الفلكية طريقة جديدة لقياس معدلات توسع الكون

يحاول علماء الفيزياء الفلكية حل التناقض في قياسات معدل توسع الكون. في حين أنه من الثابت أن الكون يتوسع، فإن الطرق الحالية المستخدمة لقياس هذا التوسع أنتجت نتائج مختلفة قليلاً. يشكل هذا التناقض تحديًا لعلماء الفلك الذين يعملون على تحديد المعدل الدقيق للتوسع.

يعد معدل التوسع، المعروف باسم "ثابت هابل"، أمرًا بالغ الأهمية في علم الكونيات المعاصر ويلعب دورًا مركزيًا في وصف الكون ومكوناته. تم استخدام عدة طرق لقياس ثابت هابل، بما في ذلك مراقبة سرعات المجرات وتحليل المخالفات في إشعاع الخلفية الكونية.

ومع ذلك، فقد أنتجت هذه الأساليب دائمًا نتائج مختلفة قليلاً. في البداية، يمكن أن تعزى هذه التفاوتات إلى عدم اليقين في القياس. ومع ذلك، مع تقدم تقنيات القياس وانخفاض حالات عدم اليقين، أصبح من الواضح الآن أن كلا الطريقتين لا يمكن أن تكونا دقيقتين في وقت واحد.

في دراسة حديثة، يقترح عالما الفيزياء الفلكية ألبرت سنيبن وداراش واتسون طريقة جديدة للمساعدة في حل هذا النزاع المستمر. ويقترحون استخدام الكيلونوفا، وهي الانفجارات التي تحدث عندما تدور النجوم النيوترونية فائقة الصغر وتندمج، كأداة لقياس المسافة. ويوضح سنيبن أن هذه الانفجارات تظهر تناظرًا ملحوظًا، والذي يمكن استخدامه لتحديد المسافات دون الحاجة إلى المعايرة من خلال أنواع أخرى من النجوم.

عندما طبق سنيبن وواتسون هذه الطريقة على الكيلونوفا التي تم تحديدها في عام 2017، كان القياس متوافقًا بشكل وثيق مع نتائج تحليل إشعاع الخلفية. ومع ذلك، هناك حاجة إلى مزيد من الأبحاث للتأكد بشكل قاطع من أن هذه الطريقة الجديدة تحل التناقض في قياس معدلات توسع الكون.

بشكل عام، يُظهر هذا النهج المبتكر وعدًا بالمساعدة في الحفاظ على الاتساق والدقة في قياس معدل توسع الكون. ومن خلال تحسين فهمنا لثابت هابل، يمكننا الحصول على فهم شامل ودقيق للكون وتطوره.

مصادر:

- المقال الأصلي: [عنوان المقال المصدر]

– تعريفات الفيزياء الفلكية: [مصدر التعريف]

– إدوين هابل: [مصدر السيرة الذاتية]