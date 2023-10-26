يكشف تلسكوب جيمس ويب الفضائي عن عناصر ثقيلة نادرة في انفجار كيلونوفا

حقق تلسكوب جيمس ويب الفضائي (JWST) اكتشافًا رائدًا: فقد وجد أن انفجار كيلونوفا الناتج عن اصطدام نجمين نيوترونيين كان بمثابة مصنع للعناصر الثقيلة النادرة. يمثل هذا الحدث المرة الأولى التي يلاحظ فيها تلسكوب جيمس ويب الفضائي حدوثًا كهذا، مما يوفر رؤى قيمة حول تكوين هذه العناصر. وكشفت بيانات التلسكوب عن أدلة على وجود التيلوريوم، وهو معدن نادر ثقيل للغاية بحيث لا يمكن إنتاجه من خلال الاندماج في قلوب النجوم.

وبالإضافة إلى التيلوريوم، كانت هناك دلائل على وجود عناصر ثقيلة أخرى، بما في ذلك التنغستن والسيلينيوم. يؤكد هذا الاكتشاف أن اندماج النجوم النيوترونية بمثابة مصدر مهم للعناصر الثقيلة، مما يسلط الضوء على العمليات التي يقوم بها الكون بتكوين المواد ونشرها.

وأوضح عالم الفيزياء الفلكية أندرو ليفان من جامعة رادبود، الذي قاد التحليل: "تم رصد عدد قليل فقط من الكيلونوفا، وهذه هي المرة الأولى التي تمكنا فيها من دراسة آثار الكيلونوفا باستخدام تلسكوب جيمس ويب الفضائي". يمثل هذا الاكتشاف خطوة حاسمة في فهمنا لأصول العناصر، وسد الثغرات في معرفتنا التي تركها ديمتري مندليف عندما أنشأ الجدول الدوري منذ أكثر من 150 عامًا.

النجوم هي أجرام سماوية مذهلة تأخذ الهيدروجين الذي يشكل غالبية المادة المرئية في الكون وتدمج ذراته معًا لتشكل عناصر أثقل تدريجيًا. ومع ذلك، فإن عملية الاندماج هذه تصل إلى حدها الأقصى مع تكوين الحديد، حيث أن الطاقة اللازمة لصهر الحديد إلى عناصر أثقل تفوق الطاقة المنطلقة. ونتيجة لذلك، تنفجر النجوم في نهاية المطاف في شكل مستعرات أعظم أو كيلونوفا بسبب قوة الجاذبية الهائلة.

عندما تحدث هذه الانفجارات النشطة، فإنها تؤدي إلى سلسلة من التفاعلات النووية، حيث تصطدم النوى الذرية بالنيوترونات لتصنيع عناصر أثقل. هذه العملية، المعروفة باسم عملية الالتقاط السريع للنيوترونات (عملية r)، تتطلب تركيزًا عاليًا من النيوترونات الحرة. توفر المستعرات الأعظم، وعلى وجه التحديد، الكيلونوفا، البيئات المثالية لحدوث هذه التفاعلات. في الواقع، أكدت مراقبة نجمين نيوترونيين متصادمين في عام 2017 أن الكيلونوفا تلعب دورًا مهمًا في إنتاج عناصر عملية r، مع اكتشاف السترونتيوم في تلك المناسبة.

لفت انفجار أشعة غاما الأخير، المسمى GRB230307A، انتباه العلماء بسبب مدته الطويلة بشكل غير عادي، مما يشير إلى وجود كيلونوفا. كشفت الملاحظات اللاحقة باستخدام تلسكوب جيمس ويب الفضائي، والتي ركزت على مكون الأشعة تحت الحمراء للانفجار، عن التيلوريوم، مما يشير ضمنًا إلى وجود عناصر إضافية لعملية r. ومع ذلك، هناك حاجة إلى مزيد من الملاحظات لتأكيد ذلك.

ما يجعل انفجار الكيلونوفا هذا أكثر غرابة هو حدوثه في الفضاء بين المجرات، على بعد حوالي 120,000 ألف سنة ضوئية من أقرب مجرة. ويعتقد الباحثون أن النجمين النيوترونيين نشأا في مجرة، لكن تم دفعهما خارجها عندما تعرضا لأحداث المستعر الأعظم واحدًا تلو الآخر.

لا يكشف هذا الاكتشاف الرائد عن الآليات الخفية وراء تكوين العناصر الثقيلة فحسب، بل إنه يثير أيضًا أسئلة رائعة حول طول عمر عمليات الاندماج التي تولد انفجارات أشعة جاما. يتوق علماء الفلك، مثل بن جومبيرتز من جامعة برمنغهام، إلى تحديد المزيد من عمليات الاندماج الطويلة الأمد هذه والحصول على فهم أفضل لقواها الدافعة وإمكاناتها لتكوين عناصر أثقل. تمتد آثار هذا الاكتشاف إلى ما هو أبعد من فهمنا للكون، فهو يفتح الباب أمام فهم تحويلي للكون وأعماله الداخلية.

الأسئلة الأكثر شيوعا:

س: ما هو انفجار الكيلونوفا؟

ج: انفجار الكيلونوفا هو نتيجة اصطدام نجمين نيوترونيين، مما ينتج عنه انفجار قوي من الطاقة والضوء.

س: ما هي العناصر الثقيلة؟

ج: العناصر الثقيلة هي عناصر كيميائية عددها الذري أعلى من الهيدروجين (أخف العناصر) والهيليوم. وتشمل المعادن مثل الذهب والفضة والرصاص.

س: ما هو تلسكوب جيمس ويب الفضائي؟

ج: تلسكوب جيمس ويب الفضائي هو مرصد فضائي من المقرر إطلاقه في عام 2021. وهو مصمم لاستكشاف الأجسام البعيدة في الكون، بما في ذلك النجوم والمجرات والكواكب الخارجية.

مصادر:

- وكالة ناسا

- ESA

- معهد تلسكوب الفضاء للعلوم