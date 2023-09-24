كابلات إشعاع منخفضة للغاية لأجهزة كشف النيوترينو والمواد المظلمة

تعمل فرق البحث في جميع أنحاء العالم على اكتشاف الأحداث النادرة للغاية التي يمكن أن توفر نظرة ثاقبة لأصل وطبيعة المادة في الكون. ومع ذلك، فإنهم يواجهون تحديات بسبب الضوضاء الخلفية والتداخل الناتج عن الإشعاع الكوني. أحد مصادر التداخل يأتي من النشاط الإشعاعي الطبيعي داخل الأجهزة الإلكترونية المستخدمة لتسجيل الإشارات المحتملة. ولمعالجة هذه المشكلة، قام فريق من المختبر الوطني لشمال غرب المحيط الهادئ (PNNL) بتطوير كابلات إلكترونية تحتوي على مواد فائقة النقاء تحتوي على مستويات منخفضة جدًا من الملوثات المشعة.

تحتوي الكابلات، التي تم إنشاؤها بالتعاون مع شركة Q-Flex، على تطبيقات في تجارب النيوترينو والمادة المظلمة، بالإضافة إلى استخدامها المحتمل في تقليل التداخل في أجهزة الكمبيوتر الكمومية المستقبلية. تمكن الباحثون من إنتاج كابلات تحتوي على ملوثات مشعة أقل بمائة مرة من الخيارات المتاحة تجاريًا. يفتح هذا الاختراق إمكانيات جديدة لإجراء تجارب فيزيائية حساسة، حيث يمكن لمستويات التلوث الدقيقة أن تخفي إشارات مراوغة.

ولتحقيق النقاء الفائق، قام الفريق بتقييم مستويات تلوث اليورانيوم والثوريوم والبوتاسيوم في كل خطوة من عملية إنتاج الكابلات. تم تطوير تقنيات تنظيف وتصنيع خاصة لتقليل التلوث إلى مستويات ضئيلة. أصبحت الكابلات الناتجة الآن خالية تمامًا من الملوثات لدرجة أنها لن تؤثر على تشغيل تجارب الجيل التالي من المادة المظلمة والنيوترينو.

ومن خلال تقليل التداخل الناتج عن إشعاع الخلفية، تزيد هذه الكابلات ذات النشاط الإشعاعي المنخفض من حساسية التجارب وتوفر مرونة أكبر في تصميم الكاشف. وهذا يجعل الباحثين أقرب إلى اكتشاف الأحداث النادرة للغاية التي يمكن أن تساعد في حل الألغاز حول المادة المظلمة ووجود المادة في الكون.

إن اضمحلال بيتا المزدوج عديم النيوترينو، والاضمحلال النووي النادر، ووجود المادة المظلمة، هي أسئلة أساسية تهدف هذه التجارب إلى الإجابة عليها. إن اكتشاف هذه الأحداث بعيدة المنال لديه القدرة على إحداث ثورة في فهمنا للكون. يعد تطوير كابلات ذات إشعاع منخفض للغاية خطوة مهمة نحو تحقيق هذه الإنجازات.

مصادر:

– تقنيات وأجهزة EPJ: منشور في مجلة يورد تطور كابلات الإشعاع المنخفض للغاية (المؤلف: ريتشارد سالدانها وآخرون.)

- المختبر الوطني لشمال غرب المحيط الهادئ: مصدر المقال الأصلي ومؤسسة البحث.