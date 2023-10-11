الكشف عن أسرار الوظيفة العصبية من خلال سير عمل عالمي

قام مشروع Blue Brain بتطوير سير عمل عالمي رائد باستخدام خوارزميات تطورية لإنشاء نماذج عصبية مفصلة والتحقق من صحتها. يعمل هذا النهج المبتكر على تبسيط إنشاء النماذج، ويسمح ببناء نماذج أساسية تمثل أنواعًا عصبية بأكملها، ويفتح الباب أمام التحسينات المستقبلية.

يعد إنشاء نماذج كهربائية دقيقة تكرر الملاحظات التجريبية بدقة مهمة معقدة. فهو يتطلب قياس التشابه بين الاستجابات النموذجية والسلوكيات الكهربية الفعلية، والتي يمكن أن تكون صعبة عندما لا تكون بعض المعلمات قابلة للقياس مباشرة. غالبًا ما يتطلب تحقيق درجة تشابه عالية استكشافًا مكثفًا لمساحة المعلمة، الأمر الذي قد يستغرق وقتًا طويلاً.

ولمواجهة هذه التحديات، تحول الباحثون إلى الخوارزميات التطورية (EAs). تعد مناطق العد أدوات فعالة لتحسين المعلمات العالمية في المساحات عالية الأبعاد. وقد أظهرت الخوارزمية التطورية القائمة على المؤشرات (IBEA) نتائج واعدة في هذا السياق. ومع ذلك، لا يزال هذا المجال يفتقر إلى مسارات عمل مفتوحة المصدر وقابلة للتكرار بالكامل لتحسين النموذج.

في هذه الدراسة، يقدم مشروع Blue Brain سير عمل عالمي لإنشاء نماذج عصبية مفصلة والتحقق من صحتها وتعميمها. يستخدم هذا النهج أدوات مفتوحة المصدر ويقدم للباحثين حلاً شاملاً لبناء نماذج عصبية يمكن أن تمثل إما خلية بيولوجية واحدة أو نوعًا محددًا مسبقًا من الخلايا.

إحدى الميزات الفريدة لسير العمل هذا هي القدرة على بناء نماذج عصبية أساسية، والتي تمثل نوعًا عصبيًا كاملاً بدلاً من الخلايا العصبية الفردية. يعد هذا النهج مفيدًا بشكل خاص عند دراسة خصائص نوع عصبي معين وبناء دوائر عصبية كبيرة.

طبق الباحثون سير العمل لإنشاء 40 نموذجًا تمثل 11 نوعًا كهربائيًا في القشرة الحسية الجسدية للفئران اليافعة. تم تحسين كل نموذج بناءً على الميزات الفيزيولوجية الكهربية لضمان التطابق الوثيق مع البيانات التجريبية. تم بعد ذلك اختبار هذه النماذج الأساسية على أشكال مورفولوجية مختلفة لتقييم قابليتها للتعميم.

ومن خلال تحليل المعلمات المستخدمة في هذه النماذج، يكتسب العلماء نظرة ثاقبة لخصائصها البيوفيزيائية. يساعد هذا الفهم الأعمق في تحسين إنشاء النموذج. ومع ذلك، يعترف المؤلفون ببعض القيود. تتوزع أنواع معينة من الخلايا العصبية بشكل جيد عبر الأشكال المختلفة، بينما يعاني البعض الآخر من صعوبة. إن فهم سبب عمل نماذج معينة بشكل أفضل مع أشكال محددة هو مجال بحث مستمر.

يمكن إثراء الإصدارات المستقبلية من هذه النماذج بمزيد من التفاصيل، مثل التكامل المتشابك والتغصني والتيارات الأيونية الإضافية. ستجعل هذه التحسينات الباحثين أقرب إلى فهم كيفية عمل الخلايا العصبية.

بشكل عام، يعد سير العمل العالمي الذي قدمه مشروع Blue Brain باستخدام الخوارزميات التطورية خطوة مهمة إلى الأمام في إنشاء النماذج العصبية والتحقق من صحتها. فهو يوفر حلاً شاملاً للباحثين ويمهد الطريق لمزيد من التقدم في هذا المجال.

المصدر: مشروع Blue Brain في المدرسة الفيدرالية للفنون التطبيقية في لوزان (EPFL)