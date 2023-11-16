Neuraspace وElecnor Deimos يتعاونان لتعزيز إدارة حركة المرور الفضائية

أبرمت شركة Neuraspace، الشركة الرائدة في مجال توفير حلول إدارة حركة المرور الفضائية (STM) الأكثر ذكاءً، شراكة مع Elecnor Deimos، المزود الشهير لحلول المراقبة والتوعية الفضائية (SSA). ويهدف هذا التعاون الاستراتيجي إلى إحداث ثورة في الطريقة التي يتم بها تتبع الحطام في الفضاء وتعزيز سلامة وأمن الأصول الفضائية.

ومن خلال الاستفادة من الخبرة والبيانات الهامة من شركة Elecnor Deimos، ستعمل شركة Neuraspace على تعزيز قدراتها على مراقبة الفضاء وزيادة نموذج دمج البيانات الخاص بها من خلال جمع المعلومات من مصادر متنوعة. وهذا سيمكن شركة نيوراسبيس من تقديم تحليلات ورؤى أكثر دقة لعملائها، مما يؤدي إلى اتخاذ قرارات أسرع، وتبسيط العمليات، وتحسين إدارة المركبات الفضائية، وتحسين تحليل البيانات.

ينصب التركيز الرئيسي لهذه الشراكة على تعزيز نظام توجيه تجنب الاصطدامات ونظام إدارة حركة المرور الفضائية الخاص بشركة Neuraspace، والذي يعتمد بشكل كبير على تقنيات الذكاء الاصطناعي (AI) والتعلم الآلي (ML). إن القدرة على تحديد الحطام وتتبعه بشكل أكثر فعالية ستساعد في حماية الأصول الفضائية القيمة وتقليل المخاطر المرتبطة بالاصطدامات المدارية.

أجرى Elecnor Deimos بالفعل اختبارًا تجريبيًا ناجحًا باستخدام مستشعر Antsy2، وهو أحد التلسكوبات الموجودة في مركز Deimos Sky Survey Centre. لقد مهد هذا الاختبار التجريبي الطريق للتعاون، مما أدى إلى توفير البيانات البصرية من أجهزة استشعار Deimos وتطوير جهازي استشعار بصريين إضافيين. ستساهم هذه التطورات بشكل كبير في مهمة Neuraspace وستزيد من تعزيز الوعي الظرفي الفضائي.

أعرب إسماعيل لوبيز، الرئيس التنفيذي لشركة Deimos، عن حماسه بشأن الشراكة، قائلاً: "يتوافق هذا المشروع مع Neuraspace تمامًا مع استراتيجية Deimos كمزود عالمي رائد لحلول مراقبة الفضاء. ويتم تعزيز التزامنا باستكشاف الفضاء المستدام من خلال هذا التعاون، ونتوقع شراكة ناجحة مع نيوراسبيس.

وأضافت كيارا مانفليتي، المديرة والمديرة التنفيذية للعمليات في شركة Neuraspace: "يسعدنا أن نتعاون مع Deimos. سيمكن هذا التعاون شركة نيوراسبيس من تعزيز قدراتنا في مراقبة الفضاء والوفاء بالتزامنا بضمان سلامة واستدامة الأنشطة الفضائية. ومن خلال تسخير تقنية التلسكوب البصري والبيانات من Deimos، سنعمل على تعزيز وعينا بالوضع الفضائي والمساهمة في أمن العمليات الفضائية وطول عمرها.

أسئلة وأجوبة:

س: ما هو نيوراسبيس؟

ج: شركة Neuraspace هي شركة تقدم حلولاً أكثر ذكاءً لإدارة حركة المرور الفضائية.

س: من هو اليكنور ديموس؟

ج: تعد شركة Elecnor Deimos مزودًا مشهورًا لحلول المراقبة والتوعية الفضائية.

س: كيف ستفيد الشراكة العملاء؟

ج: ستوفر الشراكة للعملاء اتخاذ قرارات أسرع، وتقليل العمليات اليدوية، وزيادة وقت التخطيط، وإدارة المركبات الفضائية على النحو الأمثل، وعمر أطول للأصول، وتحسين تحليل البيانات، وتحسين سلامة وأمن الأصول الفضائية.

س: ما هي التقنيات الضرورية لنظام إدارة حركة المرور الفضائية في نيوراسبيس؟

ج: تعتمد شركة Neuraspace على تقنيات الذكاء الاصطناعي (AI) والتعلم الآلي (ML) في نظام إدارة حركة المرور الفضائية الخاص بها.

س: ما هو هدف التعاون بين شركة Neuraspace وشركة Elecnor Deimos؟

ج: يهدف هذا التعاون إلى تعزيز تتبع الحطام وتحسين التوجيه لتجنب الاصطدام وتعزيز إدارة حركة المرور الفضائية.