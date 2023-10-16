هل تدرك الشبكات العصبية العميقة العالم بشكل مختلف عن البشر؟

كشفت دراسة جديدة أجراها علماء الأعصاب في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا أن الشبكات العصبية العميقة، رغم قدرتها على تحديد الأشياء مثل الأنظمة الحسية البشرية، لديها استراتيجيات التعرف التي تختلف عن الإدراك البشري. عندما يُطلب من هذه الشبكات إنتاج محفزات مشابهة لمدخل معين، غالبًا ما تولد صورًا وأصواتًا مشوهة أو لا يمكن التعرف عليها. يشير هذا إلى أن الشبكات العصبية تطور ثوابتها الفريدة، والتي تختلف بشكل كبير عن أنماط الإدراك الحسي البشري. ومع ذلك، وجدت الدراسة أن استخدام التدريب التنافسي يمكن أن يجعل المحفزات الناتجة عن النماذج أكثر قابلية للتعرف على البشر، على الرغم من أنها ليست متطابقة مع المدخلات الأصلية.

الشبكات العصبية العميقة هي نماذج حسابية يمكن تدريبها للتعرف على الصور أو الكلمات، بغض النظر عن الاختلافات في اللون أو درجة الصوت أو العوامل الأخرى. اكتشفت دراسة معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا أنه عندما تم استخدام هذه النماذج لتوليد المحفزات التي تثير نفس الاستجابة كمدخلات طبيعية محددة، فإنها غالبا ما تنتج صورا أو أصواتا لا يمكن للمراقبين البشريين التعرف عليها. يشير هذا إلى أن هذه النماذج تطور ثوابتها الخاصة، وتستجيب بنفس الطريقة للمحفزات ذات السمات المختلفة إلى حد كبير.

ووفقا لجوشوا ماكديرموت، الأستاذ المشارك في علوم الدماغ والعلوم المعرفية في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، فإن هذا البحث يوفر طريقة جديدة لتقييم مدى فعالية هذه النماذج في محاكاة الإدراك الحسي البشري. ويعتقد ماكديرموت أن هذه النماذج يجب أن تخضع لمجموعة من الاختبارات لتقييم دقتها.

تُظهر الدراسة، التي قادتها جينيل فيذر، طالبة الدكتوراه في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، أن الشبكات العصبية العميقة يمكن أن تولد ما يسميه الباحثون "محفزات نموذجية"، وهي محفزات تنتج نفس الاستجابة داخل النموذج كمثال محفز معين. ومع ذلك، فإن أدوات القياس التي تنتجها النماذج كانت عادةً لا يمكن التعرف عليها وتفتقر إلى ميزات قابلة للتفسير يمكن للبشر استخدامها لتصنيف كائن أو كلمة. يشير هذا إلى أن النماذج قد طورت ثوابتها الفريدة التي تختلف عن الأنظمة الإدراكية البشرية.

وخلصت الدراسة إلى أن الشبكات العصبية العميقة لها ثوابت مميزة، مما يعني أنها ثابتة لأبعاد معينة في مجال التحفيز. بالإضافة إلى ذلك، طور كل نموذج ثوابته الفريدة. عندما تم عرض هذه المقاييس على نماذج أخرى، ظلت غير قابلة للتعرف عليها لكل من النماذج الثانية والمراقبين البشريين.

تسلط هذه الدراسة الضوء على الحاجة إلى فهم الاختلافات الإدراكية بشكل أكبر بين الشبكات العصبية العميقة والأنظمة الحسية البشرية. كما يؤكد على أهمية مواصلة البحث لتحسين دقة وفعالية هذه النماذج في محاكاة الإدراك البشري.

مصادر:

– أخبار معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا – https://news.mit.edu/2022/deep-neural-networks-mimicking-human-perception-0301