استكشاف تكوين الكواكب: رؤى من آثار النيون

ألقت الملاحظات التي أجراها تلسكوب جيمس ويب الفضائي التابع لناسا باستخدام أداة MIRI ضوءًا جديدًا على الفترة الحاسمة التي يمكن أن تتطور فيها الكواكب حول نجم شاب.

في مسعى رائع لكشف أسرار ماضي نظامنا الشمسي ومستقبل نظام كوكبي معين، حول العلماء انتباههم نحو النيون. ورصد تلسكوب سبيتزر الفضائي المتقاعد سابقًا سلوكًا غير عادي في القرص المغبر المحيط بالنجم الشاب SZ Chamaelontis (SZ Cha)، وقد كشف تلسكوب جيمس ويب الفضائي الآن عن آثار مميزة للنيون داخل هذا القرص.

كشفت مقارنة قراءات النيون التي تم الحصول عليها من سبيتزر وويب عن تغير غير مسبوق في الإشعاع عالي الطاقة الذي يصل إلى القرص. يؤدي هذا الإشعاع في النهاية إلى تبخر القرص، مما يضع قيودًا زمنية كبيرة على تكوين الكواكب.

أوضحت عالمة الفلك كاثرين إسبايلات من جامعة بوسطن، والتي ترأست عمليات رصد سبيتزر عام 2008 بالإضافة إلى نتائج ويب المنشورة مؤخرًا، أهمية SZ Cha كنجم T-Tauri. وعلى غرار شمسنا قبل 4.5 مليار سنة، يقدم هذا النجم الشاب نظرة ثاقبة للمراحل الأولى لنظامنا الشمسي. قال إسبايلات: "إن دراسة هذه الأنظمة الشابة الأخرى هي أقرب ما يمكننا من العودة بالزمن إلى الوراء لنرى كيف بدأت قصتنا. وكانت المواد الخام للأرض، والحياة في نهاية المطاف، موجودة في قرص المادة الذي أحاط بالشمس بعد تشكلها.

يستخدم الباحثون النيون كمؤشر لتحديد كمية ونوع الإشعاع الذي يؤثر على القرص المحيط بالنجم ويؤدي إلى تآكله. كشفت ملاحظات سبيتزر لعام 2008 لـ SZ Cha عن وجود قيمة شاذة في قراءات النيون، مما أدى إلى مزيد من التحقيقات التي أدت إلى اكتشافات النيون الأخيرة التي قام بها ويب.

يوفر هذا الاكتشاف المذهل رؤى قيمة حول العمليات المعقدة التي ينطوي عليها تكوين الكوكب. ومن خلال فهم تأثيرات الإشعاع على تبخر القرص، يمكن للعلماء تطوير فهم أوضح للنافذة الزمنية المتاحة لتكوين الكواكب. لا يزال التفاعل بين الإشعاع عالي الطاقة والبيئة الفيزيائية داخل هذه الأنظمة النجمية الشابة يثير اهتمام علماء الفلك في جميع أنحاء العالم.

أسئلة وأجوبة:

ما هي أداة MIRI الموجودة على تلسكوب ويب التابع لناسا؟

تعد MIRI (أداة الأشعة تحت الحمراء المتوسطة) واحدة من الأدوات العلمية الأربعة الموجودة على متن تلسكوب جيمس ويب الفضائي التابع لناسا. وهو مصمم خصيصًا لمراقبة الكون في نطاق الأشعة تحت الحمراء المتوسط، مما يسمح للعلماء بدراسة المجرات البعيدة والكواكب الخارجية وتكوين النجوم وأنظمة الكواكب.

ما هو نجم تي تاوري؟

نجم T-Tauri هو نوع من النجوم الشابة في مرحلة ما قبل التسلسل الرئيسي والتي تخضع لنشاط مغناطيسي مكثف وتُظهر اختلافات غير منتظمة في السطوع. وتتميز هذه النجوم برياحها النجمية القوية وانبعاثها العالي للأشعة السينية والأشعة فوق البنفسجية. تعتبر نجوم T-Tauri في المراحل الأولى من التطور النجمي.

مصادر:

– https://www.nasa.gov/feature/goddard/2022/miraculous-neon-signs-may-reveal-clues-about-planet-building-around-young-suns

– https://en.wikipedia.org/wiki/James_Webb_Space_Telescope

– https://en.wikipedia.org/wiki/T_Tauri_star