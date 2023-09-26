تم تطوير طريقة جديدة لدراسة السوائل ذات الضغط السلبي

طور العلماء طريقة جديدة لدراسة الحالة شبه المستقرة للسوائل ذات الضغط السلبي. ومن خلال تغليف السوائل في الألياف الضوئية، تمكن الباحثون من قياس الضغط باستخدام الموجات الضوئية والصوتية. يمكن أن يؤدي هذا الاختراق إلى اكتشافات جديدة في الديناميكا الحرارية والتفاعلات الكيميائية.

يتم تعريف الضغط على أنه القوة لكل وحدة مساحة تعمل بشكل عمودي على سطح مادة صلبة أو سائلة أو غازية. عادة، تكون قيم الضغط إيجابية دائمًا. ومع ذلك، فإن السوائل لديها القدرة على الوجود في حالة شبه مستقرة مع قيم ضغط سلبية. حتى التأثير الخارجي البسيط يمكن أن يتسبب في انهيار السائل إلى حالة أو أخرى، على غرار الجلوس في الجزء العلوي من السفينة الدوارة.

ولدراسة هذه الحالة شبه المستقرة، جمع العلماء بين تقنيات الموجات البصرية والصوتية. وقاموا بتغليف كميات صغيرة من السائل في ألياف بصرية مغلقة وقاسوا تأثير الضغط ودرجة الحرارة في الحالات المختلفة للسائل. عملت الموجات الصوتية كأجهزة استشعار لفحص قيم الضغط السلبي بدقة عالية ودقة مكانية.

يتطلب قياس الحالة الغريبة للضغط السلبي عادةً معدات معقدة واحتياطات السلامة. ومع ذلك، طور الباحثون إعدادًا بسيطًا باستخدام الموجات الضوئية والصوتية. الألياف المستخدمة في هذه الطريقة رقيقة مثل شعرة الإنسان.

ويعتقد الباحثون أن هذه الطريقة الجديدة يمكن أن توفر رؤى أعمق حول التبعيات الديناميكية الحرارية لهذا النظام الفريد القائم على الألياف. كما أن لديها تطبيقات محتملة في مراقبة التفاعلات الكيميائية في السوائل السامة والتحقيق في المناطق التي يصعب الوصول إليها في الديناميكا الحرارية.

أدى التعاون بين مجموعات البحث في إرلانجن وجينا إلى رؤى جديدة حول العمليات الديناميكية الحرارية على منصة بصرية سهلة التعامل.

المصدر: فيزياء الطبيعة