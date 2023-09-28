توصلت الدراسة إلى أن حبوب اللقاح والجراثيم والبكتيريا تلعب دورًا رئيسيًا في تكوين الجليد في السحب القطبية الشمالية

كشفت دراسة حديثة أجراها فريق دولي من العلماء عن الدور الهام الذي تلعبه الجزيئات البيولوجية، بما في ذلك حبوب اللقاح والجراثيم والبكتيريا، في تكوين الجليد داخل سحب القطب الشمالي. النتائج التي نشرت في مجلة Nature Communications لها آثار بعيدة المدى على علوم المناخ وفهمنا للمناخ القطبي الشمالي سريع التغير.

تم إجراء البحث على مدار عدة سنوات في مرصد زيبلين، الواقع في أرخبيل سفالبارد النرويجي النائي في منطقة القطب الشمالي العليا. وباستخدام تقنية بصرية حساسة تعتمد على تشتت الضوء والتألق الناجم عن الأشعة فوق البنفسجية، تمكن الباحثون من تحديد هذه الجزيئات البيولوجية وإحصائها بشكل فردي. وكانت هذه الدقة حاسمة بسبب التركيزات الضئيلة التي توجد بها هذه الجسيمات.

استكشفت الدراسة الديناميكيات الموسمية للجزيئات البيولوجية والعلاقات الراسخة مع متغيرات مثل الغطاء الثلجي ودرجة الحرارة ومعايير الأرصاد الجوية. تم التأكد من وجود هذه الجسيمات من خلال طرق مثل المجهر الإلكتروني والكشف عن مواد محددة مثل مركبات كحول السكر.

وركز البحث أيضًا على فهم نواة الجليد، والتي ثبت أنها مهمة صعبة. تم استخدام طريقتين، تتضمن جمع الجزيئات على المرشحات والتحليل المختبري اللاحق. ومن خلال إخضاع المرشحات لتسخين إضافي، تمكن الباحثون من تحديد المكون البروتيني لجزيئات نواة الجليد، وتسليط الضوء على أصلها البيولوجي.

نتائج هذه الدراسة لها آثار مهمة على علوم المناخ، لأنها توفر نظرة ثاقبة حول أصل وخصائص الجسيمات البيولوجية والجسيمات النووية الجليدية في القطب الشمالي. ويمكن لهذه المعلومات أن تحسن تمثيل تفاعلات الهباء الجوي والسحاب في النماذج المناخية، وتقلل من حالات عدم اليقين في تقديرات التأثير الإشعاعي البشري المنشأ.

ومع زيادة مناطق المحيطات المفتوحة والتندرا الخالية من الثلوج في القطب الشمالي، وكلاهما مصدر للجسيمات البيولوجية، فإن اكتساب فهم أعمق للعلاقة بين هذه الجسيمات والسحب أمر بالغ الأهمية لفهم التحولات الجارية والمستقبلية في المنطقة.

مرجع:

"الهباء الحيوي من مصادر إقليمية يدفع جزيئات نواة الجليد ذات درجة الحرارة العالية في القطب الشمالي" - Nature Communications، DOI: 10.1038/s41467-023-41696-7