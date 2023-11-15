تتيح تقنية الذكاء الاصطناعي الجديدة رسم خرائط سريعة للجبال الجليدية في القطب الجنوبي

تلعب الجبال الجليدية دورًا مهمًا في بيئة القطب الجنوبي، حيث تؤثر على كل شيء بدءًا من مستويات سطح البحر وحتى فيزياء المحيطات وعلم الأحياء. يعد فهم تحركاتهم وتغيراتهم أمرًا بالغ الأهمية لتتبع تغير المناخ والعمليات البحرية. تقليديا، كانت هذه المهمة صعبة بسبب صعوبة التمييز بين الجبال الجليدية والجليد البحري والسحب، وخاصة باستخدام كاميرات الأقمار الصناعية التقليدية.

ومع ذلك، فقد أحدث التطور الرائد في مجال الذكاء الاصطناعي (AI) ثورة في رسم خرائط الجبال الجليدية في القطب الجنوبي. نجح الباحثون في تدريب شبكة عصبية تعتمد على تصميم U-Net، قادرة على رسم خريطة دقيقة وسريعة لمدى الجبال الجليدية، بغض النظر عن ظروف البحر أو الخطوط الساحلية أو الجبال الجليدية الأصغر حجمًا. ومن خلال دمج تكنولوجيا الرادار على متن الأقمار الصناعية Sentinel-1، يمكن لشبكة الذكاء الاصطناعي التمييز بين الجبال الجليدية كأجسام مشرقة في مواجهة المحيطات المظلمة والجليد البحري.

تضمنت عملية التدريب جمع مجموعة بيانات شاملة، تتكون من 15 إلى 46 صورة لكل جبل جليدي عبر مواسم متعددة من عام 2014 إلى عام 2020. واستخدمت الخوارزمية مجموعة البيانات هذه لتقييم توقعاتها باستمرار وتكييف معلمات التكوين الخاصة بها. ومن خلال هذه العملية التكرارية، حققت شبكة الذكاء الاصطناعي دقة مذهلة بلغت 99% في تصنيف الجبال الجليدية ورسم خرائطها.

علاوة على ذلك، فإن السرعة التي تعمل بها تقنية الذكاء الاصطناعي هذه مذهلة حقًا. أصبحت عملية رسم الخرائط بأكملها، والتي كانت يدوية وتستغرق وقتًا طويلاً، تستغرق الآن 0.01 ثانية فقط لكل عملية، وذلك بفضل الأقمار الصناعية Sentinel-1. وتسمح هذه السرعة الرائعة بالمراقبة المستمرة وفهم أكثر شمولاً لتأثيرات الجبال الجليدية على بيئة القطب الجنوبي.

إن دمج الذكاء الاصطناعي في رسم خرائط الجبال الجليدية في القطب الجنوبي يفتح إمكانيات جديدة للبحث العلمي والرصد البيئي. ومن خلال تبسيط العملية وتعزيز الدقة، سيتمكن العلماء من الوصول إلى البيانات في الوقت الفعلي حول تحركات الجبال الجليدية وتغيراتها، مما يتيح تنبؤات مناخية أكثر دقة ورؤى أعمق للديناميكيات المعقدة للنظام البيئي في المنطقة.

أسئلة وأجوبة

س: ما أهمية تتبع الجبال الجليدية في القطب الجنوبي؟

ج: يعد تتبع الجبال الجليدية في القطب الجنوبي أمرًا ضروريًا لفهم تأثيرها على مستويات سطح البحر، وفيزياء المحيطات، والكيمياء، والبيولوجيا، والعمليات البحرية.

س: كيف يساعد القمر الصناعي Sentinel-1 في رسم خرائط الجبال الجليدية؟

ج: يستخدم القمر الصناعي Sentinel-1 تقنية الرادار لتمييز الجبال الجليدية عن المحيط المحيط والجليد البحري، مما يوفر صورًا أكثر وضوحًا لأغراض رسم الخرائط.

س: كيف تعمل تقنية الذكاء الاصطناعي المستخدمة في رسم خرائط الجبال الجليدية؟

ج: تستخدم تقنية الذكاء الاصطناعي شبكة عصبية تعتمد على تصميم U-Net، والتي تأخذ الصور كمدخلات وتصنف الجبال الجليدية، بغض النظر عن ظروف البحر أو الخط الساحلي، بدقة وسرعة ملحوظة.

س: ما هي دقة نظام رسم الخرائط بالذكاء الاصطناعي؟

ج: حقق نظام رسم الخرائط بتقنية الذكاء الاصطناعي دقة تصل إلى 99% في تصنيف ورسم خرائط الجبال الجليدية.

س: كم من الوقت تستغرق عملية رسم الخرائط بأكملها؟

ج: بمساعدة القمر الصناعي Sentinel-1 وتقنية الذكاء الاصطناعي، تستغرق عملية رسم الخرائط الآن 0.01 ثانية فقط لكل عملية.