توصلت الدراسة إلى أن إنسان نياندرتال كان من خبراء المأكولات البحرية

تتحدى دراسة حديثة النظرة التقليدية لإنسان النياندرتال باعتباره رجال الكهوف البدائيين من خلال الكشف عن أنهم كانوا في الواقع من أوائل المعجبين بالمأكولات البحرية. قدمت الحفريات في كهف يسمى Gruta de Figueira Brava بالقرب من لشبونة دليلاً على أن إنسان النياندرتال كان يستمتع بالمأكولات البحرية الشهية منذ حوالي 90,000 ألف عام. ومن بين القطع الأثرية التي تم العثور عليها أدوات حجرية وبقايا فحم وعدد كبير من الأصداف والعظام.

ومن خلال تحليل البقايا الأثرية، حدد فريق البحث الإسباني مجموعة واسعة من المحار، مع كون السرطان البني هو النوع السائد. تشير هذه السرطانات، المعروفة بلحومها الطرية والحلوة، إلى أن إنسان النياندرتال كان يتمتع بذوق رفيع. وتشير الأدلة أيضًا إلى أن إنسان النياندرتال كان يحصد السرطانات من برك المد والجزر خلال أشهر الصيف. يشير عدم وجود علامات افتراس من الحيوانات الأخرى إلى أن هذه السرطانات تم اصطيادها بشكل نشط بدلاً من نبشها.

واكتشف الباحثون أيضًا أن السرطانات تم تحميصها في درجات حرارة تتراوح بين 300 و500 درجة مئوية (572-932 درجة فهرنهايت). ويدعم هذا الاكتشاف أيضًا فكرة أن إنسان النياندرتال لم يكن من سكان الكهوف البدائيين ولكن كان لديه القدرة على التحكم في النار واستخدامها في الطهي.

تؤكد الدكتورة ماريانا نابيس، المؤلفة الرئيسية للدراسة، على أن فكرة أن إنسان النياندرتال من الحيوانات آكلة اللحوم عالية المستوى التي تعيش على الحيوانات العاشبة الكبيرة هي فكرة متحيزة. وتتحدى نتائج الدراسة فكرة أن الأطعمة البحرية لعبت دورا رئيسيا في ظهور القدرات المعرفية بين البشر المعاصرين. كان لإنسان النياندرتال الذي عاش في شبه الجزيرة الجنوبية، حيث عاش معظم البشر خلال العصر الحجري القديم، نظام غذائي متنوع ومتطور.

تسلط الدراسة الضوء على التفضيلات الغذائية ومهارات الطهي المتقدمة لدى إنسان النياندرتال، مما يتحدى الصور النمطية حول أسلوب حياتهم البدائي. لا يزال من غير الواضح سبب اختيارهم لصيد السرطان على وجه التحديد أو الأهمية الثقافية المرتبطة بهذه الممارسة. ومع ذلك، فمن الواضح أن المأكولات البحرية، مثل السرطان البني، زودت إنسان النياندرتال بفوائد غذائية كبيرة.

مصادر:

– الدراسة: الحدود في علم الآثار البيئية

– ساهم في هذا التقرير كاتب خدمة أخبار الجنوب الغربي مارك واغورن.