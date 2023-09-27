قد يكون تعايش إنسان نياندرتال مع الإنسان العاقل في أوروبا قد تأثر بقدرة حمل الحيوانات العاشبة

تشير دراسة حديثة أجراها علماء التطور في جامعة كانتابريا في إسبانيا، بالتعاون مع باحث من شركة موت ماكدونالد المحدودة في المملكة المتحدة، إلى أن الإنسان العاقل والنياندرتال تعايشا لفترات أطول في أوروبا، خاصة في المناطق التي بها وفرة كبيرة من الحيوانات العاشبة. .

وكانت أبحاث سابقة قد أشارت إلى أن وصول الإنسان العاقل إلى أوروبا أدى إلى انقراض إنسان النياندرتال، لكن تفاصيل هذه العملية لا تزال غير واضحة. تتحدى الدراسة الجديدة هذه الفكرة، حيث تقترح أن اختفاء إنسان النياندرتال أثناء ظهور الإنسان العاقل ربما كان من قبيل الصدفة.

للتحقيق في تاريخ التعايش بين نوعي أشباه البشر، أنشأ فريق البحث قاعدة بيانات للأنواع العاشبة في أوروبا منذ حوالي 60,000 ألف سنة عندما سكن كل من الإنسان العاقل والنياندرتال القارة. تميزت هذه الفترة أيضًا بتغير مناخي كبير.

ومن خلال مقارنة التغيرات المناخية مع مناطق أوروبية مختلفة، طور الباحثون نموذجًا لتحديد المناطق ذات الظروف المناخية الصعبة إلى حد ما. ثم قاموا بإنشاء جدول زمني زمني لاختفاء إنسان نياندرتال في كل منطقة محددة ومقارنته مع الاختلافات في توافر الغذاء.

وكشفت الدراسة عن تداخل كبير بين المناطق التي تعايش فيها إنسان النياندرتال والإنسان العاقل. ومن المثير للاهتمام أن إنسان النياندرتال كان يميل إلى البقاء لفترة أطول في المناطق التي يتقاسم فيها الأراضي مع الإنسان العاقل، على عكس توقعات مبدأ الاستبعاد التنافسي. تشير هذه النتيجة إلى أنه قد تكون هناك عوامل أخرى تساهم في تراجع إنسان النياندرتال واختفاءه في نهاية المطاف.

تقدم الدراسة رؤى جديدة حول العلاقة المعقدة بين إنسان نياندرتال والإنسان العاقل في أوروبا. هناك حاجة إلى مزيد من البحث للكشف عن العوامل المحددة التي تؤثر على التعايش وتراجع هذه الأنواع من أشباه البشر.

المصادر: Science Advances (DOI: 10.1126/sciadv.adi4099)، Phys.org