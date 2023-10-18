إنسان نياندرتال: فني ومغامر وماهر في الطبخ

مخلوقات مكتنزة ذات ذكاء محدود وليس لها أي ذوق؟ فكر مرة اخرى. كشفت الدراسات الحديثة أن إنسان النياندرتال كان أكثر روعة بكثير مما كان يعتقد سابقًا. وخلافًا للاعتقاد الخاطئ الشائع، لم يكتف إنسان النياندرتال باصطياد أسود الكهوف الأوراسية فحسب، بل امتلك أيضًا القدرة على إشعال الحرائق وإعداد وجبات لذيذة. بالإضافة إلى ذلك، قام هؤلاء البشر بتزيين أجسادهم بزخارف فنية، مما يتحدى فكرة أنهم كانوا مخلوقات بدائية.

ألقت الحفريات الأثرية في غروتا دي أوليفيرا بوسط البرتغال بين عامي 1989 و2012 الضوء على عادات إنسان نياندرتال خلال العصر الحجري القديم الأوسط. وتضمنت الاكتشافات أدلة على المواقد، والهياكل الدائرية المليئة بالبقايا مثل العظام المتفحمة، والخشب المحروق، والرماد، والحيوانات المطبوخة مثل الماعز والغزلان والخيول، وحتى وحيد القرن والسلاحف. وكشفت الحفريات الأخرى في الكهوف القريبة من قرطاجنة بإسبانيا عن بقايا الأسماك والرخويات وبلح البحر والصنوبر المحمص.

وبينما عرف علماء الآثار منذ زمن طويل عن استخدام إنسان النياندرتال للنار، فإن الدراسة الأخيرة تؤكد أنهم تعمدوا إشعال هذه الحرائق وإدامتها لأغراض الطهي. تشير النتائج إلى أن النار لعبت دورًا أساسيًا في حياتهم اليومية وجعلت كهوفهم أكثر راحة.

على الرغم من أنه لا يزال من غير الواضح كيف بالضبط أشعل إنسان نياندرتال هذه الحرائق، إلا أن الباحثين يقترحون أنه من المحتمل أنهم استخدموا صخور الصوان لإحداث الشرر. تشير أوجه التشابه هذه بين إنسان نياندرتال والإنسان العاقل الذي عاش في نفس المنطقة خلال تلك الفترة إلى أن إنسان نياندرتال لم يكن نوعًا مختلفًا، بل كان شكلًا متميزًا من البشر.

يتحدى هذا الفهم الجديد لإنسان النياندرتال الفكرة القديمة القائلة بأنهم كانوا غير أذكياء وغير مثقفين. لقد كانوا صيادين ماهرين وطهاة ماهرين وحتى فنانين. ومع استمرارنا في تجميع قصتهم، فمن الواضح أن إنسان النياندرتال لم يكن مختلفًا عنا على الإطلاق.

مصادر:

– دراسة عن استخدام إنسان نياندرتال للنار: إضافة الاقتباس

- الحفريات في غروتا دي أوليفيرا: سيتم إضافة الاقتباس