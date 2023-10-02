الدروس المستفادة من تكنولوجيا النانو: أهمية تطوير الذكاء الاصطناعي الشامل

في تعليق نُشر مؤخرًا في مجلة Nature Nanotechnology، سلط الباحثون الضوء على أوجه التشابه بين تكنولوجيا النانو والذكاء الاصطناعي (AI) فيما يتعلق بالتنمية المسؤولة والمفيدة. قبل عشرين عاما، واجهت تكنولوجيا النانو تحديات مماثلة في ضمان تطويرها المسؤول ومعالجة المخاوف العامة، مثل احتمال حدوث سيناريو "المادة اللزجة الرمادية". ومع ذلك، يبدو أن الدروس المستفادة من تكنولوجيا النانو مفقودة في مجال الذكاء الاصطناعي.

أدت الإثارة والخوف المحيط بتكنولوجيا النانو في أواخر التسعينيات وأوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين إلى زيادة الاستثمار والمطالبات بـ "الثورة الصناعية القادمة". ومع ذلك، فقد نشأت مخاوف من إمكانية حدوث رد فعل عنيف مشابه لما حدث مع المحاصيل المعدلة وراثيًا إذا تم التعامل مع تكنولوجيا النانو بشكل سيئ. أعربت المنظمات غير الربحية والاحتجاجات العامة عن مخاوفها بشأن السلامة والجوانب السلبية ونقص الفهم المحيط بتكنولوجيا النانو.

وعلى نحو مماثل، تواجه تطورات الذكاء الاصطناعي اليوم مخاوف بشأن إزاحة الوظائف والمخاطر الوجودية. وشهدت أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين أيضًا التركيز على التحديات الملموسة المتعلقة بالتنمية الآمنة لتكنولوجيا النانو، بما في ذلك التأثيرات الصحية والبيئية، والقضايا الاجتماعية والأخلاقية، والتنظيم، والحاجة إلى التعاون مع الجمهور وأصحاب المصلحة.

على الرغم من تعقيد مشهد تطوير تكنولوجيا النانو، فقد ظهرت المبادرات من خلال المشاركة الواسعة مع الخبراء وأصحاب المصلحة، مما أدى إلى مواجهة التحديات المختلفة ووضع الأساس لنمو تكنولوجيا النانو. وقد أدى هذا النهج الشامل إلى التقدم في العلوم والهندسة النانوية، مما أفاد التقنيات التي يعتمد عليها الناس اليوم.

وفي المقابل، يفتقر تطوير الذكاء الاصطناعي اليوم إلى نفس المستوى من التنوع والمشاركة. يُنظر إلى غياب المشاركة الشاملة من قبل مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة والخبراء خارج مجال الذكاء الاصطناعي على أنه خطأ. من المعتقد أنه على الرغم من أنه قد لا يكون لديهم نفس الخبرة التقنية، إلا أن صناع السياسات والجمهور يمكنهم فهم الآثار المترتبة على الذكاء الاصطناعي والمساهمة بوجهات نظر وخبرات متنوعة ضرورية لتطويره بنجاح.

وتشير الدروس المستفادة من التطوير المسؤول لتكنولوجيا النانو إلى أن المشاركة الشاملة تشكل أهمية بالغة لنجاح الذكاء الاصطناعي على المدى الطويل. يمكن أن تساعد مشاركة مختلف الخبراء وأصحاب المصلحة في معالجة المخاوف المجتمعية، وضمان الاعتبارات الأخلاقية، وتعزيز التأثير المفيد لتقنيات الذكاء الاصطناعي.

مصادر:

– تقنية النانو الطبيعية (لا يوجد عنوان URL محدد)

– التقرير التأسيسي للمجلس الوطني للعلوم والتكنولوجيا في الولايات المتحدة.

- مقال في مجلة Wired بقلم بيل جوي.