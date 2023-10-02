"حرية التصميم" في الهياكل الجزيئية: نهج قائم على البيانات

باستخدام المنهجيات المعتمدة على البيانات والتعلم الآلي، اكتشف الباحثون "حرية التصميم" الرائعة في الهياكل الجزيئية. يمكن أن يحدث هذا الإنجاز ثورة في مجال التصميم الجزيئي واكتشاف الأدوية. نُشرت الدراسة مؤخرًا بعنوان "حرية التصميم في مساحة المركبات الكيميائية: نحو تصميم عقلاني في السيليكو للجزيئات ذات الخصائص الميكانيكية الكمومية المستهدفة" في مجلة العلوم الكيميائية المرموقة.

تقليديًا، كان استكشاف المساحة الشاسعة من الجزيئات والمواد أمرًا صعبًا بسبب العلاقات المعقدة بين الهياكل الجزيئية وخصائصها الفيزيائية والكيميائية. ومع ذلك، فقد كشف هذا البحث عن ارتباطات ضعيفة في الخواص الميكانيكية الكمومية للجزيئات الصغيرة، مما يوفر مرونة جديدة أو "حرية التصميم" في مساحة المركبات الكيميائية.

وفقا للبروفيسور ألكسندر تكاتشينكو من جامعة لوكسمبورغ، فإن فهم هذه العلاقات المعقدة أمر بالغ الأهمية للتصميم الجزيئي العقلاني. لن تسمح لنا هذه المعرفة باستكشاف وتوصيف الفضاء الجزيئي بشكل أكثر فعالية فحسب، بل ستمكننا أيضًا من التصميم المستهدف للجزيئات ذات خصائص محددة.

للتحقق من هذه المرونة، استخدم الباحثون تحسين باريتو متعدد الخصائص للبحث عن الجزيئات ذات الخصائص المطلوبة. ووجدوا مسارات غير متوقعة عبر الفضاء الكيميائي، تربط الجزيئات المختلفة بالتغيرات الهيكلية والتركيبية. وقد سلط هذا الضوء على حرية تصميم واكتشاف الجزيئات ذات قيم خصائص محددة.

إن الآثار المترتبة على هذا البحث مهمة بالنسبة لمجالات التصميم الجزيئي واكتشاف الأدوية الحسابية. يتحدى مفهوم "حرية التصميم" النموذج الحالي ويشجع على استكشاف أساليب جديدة. بالإضافة إلى ذلك، فإن الجمع بين هذه الأفكار وتقنيات التعلم الآلي المتقدمة يمكن أن يمهد الطريق لفحص عالي الإنتاجية للجزيئات الجديدة المخصصة لتطبيقات محددة.

استخدم فريق البحث موارد الحوسبة عالية الأداء في Argonne Leadership Computing Facility. يدعم مرفق المستخدم التابع لمكتب العلوم التابع لوزارة الطاقة تحليلهم الحسابي.

يوضح هذا البحث الرائد إمكانية المنهجيات القائمة على البيانات والتعلم الآلي لفتح "حرية التصميم" في الهياكل الجزيئية. ولديه القدرة على إعادة تشكيل مستقبل اكتشاف الأدوية والتصميم الجزيئي، مما يوفر إمكانيات جديدة للتطوير المستهدف والفعال للجزيئات ذات الخصائص المرغوبة.

مرجع:

- "حرية التصميم" في فضاء المركبات الكيميائية: نحو تصميم عقلاني في السيليكو للجزيئات ذات خصائص ميكانيكية كمومية مستهدفة، ليوناردو ميدرانو ساندوناس، يوهانس هوجا، بريان جي إرنست، ألفارو فازكيز-ماياجويتيا، روبرت أ. ديستاسيو جونيور، و ألكسندر تكاتشينكو، العلوم الكيميائية، DOI: 10.1039/D3SC03598K