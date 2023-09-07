تطور أنماط الأوراق: رؤى جديدة من أحفورة عمرها 407 مليون سنة

أحدثت دراسة حديثة أجريت على أحفورة نباتية عمرها 407 مليون عام ثورة في فهمنا لتطور الأوراق وسلطت الضوء على الأنماط الرائعة الموجودة في النباتات. على عكس المعتقدات السابقة، لم تظهر النباتات الأرضية المبكرة تكوينات الأوراق الحلزونية النموذجية التي نراها في الطبيعة اليوم. وبدلاً من ذلك، كان لهذه النباتات القديمة نوع مختلف من اللوالب، مما يشير إلى أن اللوالب الورقية تطورت على طول مسارين منفصلين.

يلعب النمط الرياضي الشهير المعروف باسم تسلسل فيبوناتشي دورًا حاسمًا في الطبيعة، حيث تشكل حلزونات فيبوناتشي أكثر من 90٪ من اللوالب الموجودة في النباتات. يمكن ملاحظة هذه اللوالب في الهياكل النباتية المختلفة مثل بتلات الزهور والأوراق والبذور. ومع ذلك، ظلت الأصول التطورية للدوامات فيبوناتشي في النباتات لغزا.

استخدم فريق من الباحثين الدوليين، بقيادة جامعة إدنبره، تقنيات إعادة البناء الرقمية لإنشاء نماذج ثلاثية الأبعاد للبراعم الورقية في نبات الطحالب المتحجر Asteroxylon mackiei، وهو عضو في أقدم مجموعة من النباتات الورقية. تم اكتشاف هذه الحفرية المحفوظة بشكل استثنائي في Rhynie chert، وهو موقع أحفوري مشهور في اسكتلندا.

كشف تحليل الحفرية أن Asteroxylon mackiei أظهر حلزونات غير فيبوناتشي، وهي نادرة في النباتات اليوم. يتحدى هذا الاكتشاف الافتراض السائد منذ فترة طويلة بأن حلزونات فيبوناتشي كانت سمة قديمة موجودة في أقدم النباتات البرية. بدلًا من ذلك، يشير هذا إلى أن اللوالب غير الموجودة في فيبوناتشي كانت شائعة في نباتات الطحالب القديمة وأن اللوالب الورقية تطورت بشكل مختلف في سلالات نباتية مختلفة مثل السرخس والصنوبريات والنباتات المزهرة.

يوفر النموذج ثلاثي الأبعاد لـ Asteroxylon mackiei، الذي تم إنشاؤه من خلال التعاون مع فنان رقمي والطباعة ثلاثية الأبعاد، منظورًا جديدًا لتطور ترتيبات الأوراق. ومن خلال فحص ترتيب الأوراق بشكل ثلاثي الأبعاد، يكتسب الباحثون رؤى قيمة حول تطور وأنماط النباتات القديمة. هذه الدراسة الرائدة لا تعيد تشكيل فهمنا لتطور الأوراق فحسب، بل تعمق أيضًا تقديرنا للأنماط المعقدة والرائعة الموجودة في المملكة النباتية.

المصدر

- "تطورت الأوراق والأبواغ في شكل حلزونات نادرة غير فيبوناتشي في النباتات الورقية المبكرة" بقلم H.-A. تيرنر وآخرون، العلوم