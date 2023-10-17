يتصور العلماء التواصل بين النباتات باستخدام المركبات العضوية المتطايرة

حقق العلماء تقدمًا كبيرًا في فهم كيفية تواصل النباتات مع بعضها البعض عندما تتعرض للتهديد. تم اكتشاف هذه الظاهرة، المعروفة باسم التواصل من نبات إلى نبات عبر المركبات العضوية المتطايرة، لأول مرة في عام 1983. استخدم فريق الباحثين معدات مبتكرة وتقنيات تصوير لتصور المركبات العضوية المتطايرة المحددة المسؤولة عن الاتصال والخلايا داخل النباتات التي الرد على هذه الإشارات.

تطلق النباتات المركبات العضوية المتطايرة في الغلاف الجوي عندما تتضرر من الحشرات أو غيرها من التهديدات. تفسر النباتات المجاورة هذه المركبات العضوية المتطايرة على أنها إشارات خطر وتنشط استجاباتها الدفاعية ضد الضرر المحتمل. وقد لوحظ أن أكثر من 30 نوعًا مختلفًا من النباتات تشارك في هذا الاتصال المحمول جواً.

قام العلماء ببناء معدات لضخ المركبات العضوية المتطايرة المنبعثة من النباتات المتضررة إلى النباتات المجاورة غير المتضررة. لقد دمجوا هذا مع نظام التصوير الفلوري في الوقت الحقيقي لتصور استجابة النباتات. حدد الباحثون اثنين من المركبات العضوية المتطايرة المحددة، (Z)-3-hexenal و(E)-2-hexenal، وهما المسؤولان عن إحداث استجابة دفاعية تعتمد على الكالسيوم في النباتات.

وكشفت تجارب أخرى أن الخلايا الحارسة، المسؤولة عن تنظيم فتح وإغلاق الثغور (المسام الصغيرة على أسطح النبات)، هي أول من يظهر استجابة للمركبات العضوية المتطايرة. توفر هذه النتائج نظرة ثاقبة لآليات الاتصال المعقدة للنباتات وقدرتها على حماية نفسها من التهديدات المحتملة.

سيتم نشر البحث، بقيادة البروفيسور ماساتسوجو تويوتا، في مجلة Nature Communications في 17 أكتوبر 2023. ويأمل الفريق أن يساهم هذا الفهم الجديد للاتصالات النباتية في التقدم في مجال وقاية النباتات والزراعة.

مصادر:

اتصالات الطبيعة – مجلة

المركبات العضوية المتطايرة (VOCs) – المركبات الكيميائية التي تطلقها النباتات استجابة للضرر أو التهديدات

الخلايا الحارسة – خلايا على شكل حبة الفول موجودة على الأسطح النباتية تنظم فتح وإغلاق الثغور

الهرمونات النباتية – الهرمونات النباتية التي تنظم العمليات الفسيولوجية المختلفة