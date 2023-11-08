اكتشف العلماء فيروسًا يغير أعداد الحشرات

توصل فريق من الباحثين من جامعة مينامي كيوشو في محافظة ميازاكي باليابان إلى اكتشاف رائد خلال دراستهم حول سلوك الحشرات. وفي تحول مفاجئ للأحداث، عثروا على فيروس يستهدف الحشرات الذكورية ويقضي عليها حصريًا. يُطلق على هذا الاكتشاف العرضي اسم Spodoptera litura القاتل للذكور (SLMKV)، وهذا الاكتشاف العرضي لديه القدرة على التأثير بشكل كبير على السيطرة على مجموعات الحشرات الحاملة للأمراض، مثل البعوض.

جاء هذا الاكتشاف المذهل عندما لاحظت ميساتو تيراو، وهي تقنية بحثية مجتهدة في الجامعة، يرقة خضراء تتغذى على نباتات النمل داخل حدود الدفيئة بالحرم الجامعي. تم التعرف على اليرقة على أنها دودة التبغ، وقد أثارت فضول تيراو. بدلاً من التخلص من المتعدي، قررت استشارة يوشينوري شينتاني، عالم فسيولوجيا الحشرات المحترم في الجامعة، الذي رأى فرصة لمزيد من الدراسة والاستخدام المحتمل كمصدر غذائي للحشرات الأخرى.

ومع ذلك، ولدهشتهم، أظهرت اليرقة سلوكًا غير عادي عند إدخالها إلى بيئة خاضعة للرقابة. ولاحظ الباحثون أن الفيروس المختبئ ضمن التركيب الجيني للحشرة تجلى، مما تسبب في القضاء على جميع ذرية الذكور. أذهل هذا التطور غير المتوقع الفريق وسرعان ما أصبح النقطة المحورية في تحقيقاتهم.

في حين أن الآثار المباشرة لهذا الاكتشاف لا تزال غير واضحة، فإن العلماء متفائلون بشأن التطبيقات المحتملة للسيطرة على أعداد الحشرات. ومن خلال إطلاق العنان لهذا الفيروس بشكل انتقائي على ذكور الحشرات، فمن المحتمل أن يعيقوا تكاثر وانتشار ناقلات الأمراض مثل البعوض. وقد تكون تداعيات مثل هذا التدخل بعيدة المدى، إذ تقدم أداة مبتكرة في مكافحة الأمراض التي ينقلها البعوض مثل حمى الضنك والملاريا.

يمهد هذا الاكتشاف بالصدفة الطريق لمزيد من البحث في علم الوراثة والسيطرة على السكان. يتطلع العلماء إلى كشف الأعمال الداخلية لـ SLMKV واستكشاف إمكاناتها كتدخل مستهدف. وقد يكون تسخير قوة هذا الفيروس فعالا في الحد من التهديد الذي تشكله الحشرات الحاملة للأمراض، مما يؤدي في نهاية المطاف إلى تحسين الصحة العامة على نطاق عالمي.

أسئلة وأجوبة

ما هو فيروس Spodoptera litura الذي يقتل الذكور؟

فيروس Spodoptera litura الذي يقتل الذكور، أو SLMKV، هو فيروس اكتشفه العلماء ويستهدف على وجه التحديد الحشرات الذكورية ويقضي عليها.

كيف اكتشف العلماء هذا الفيروس؟

تم اكتشاف الفيروس بالصدفة عندما عثر أحد فنيي الأبحاث على يرقة خضراء تتغذى على نباتات إمباتينز. تم إحضار اليرقة إلى طبيب فسيولوجي للحشرات لمزيد من الدراسة.

ما هي التطبيقات المحتملة لهذا الاكتشاف؟

يمكن أن يكون هذا الاكتشاف مفيدًا في السيطرة على أعداد الحشرات الناقلة للأمراض مثل البعوض، مما قد يقلل من انتقال الأمراض مثل حمى الضنك والملاريا. ويمكن أن تقدم تدخلا مستهدفا للسيطرة على السكان.