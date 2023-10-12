جوائز Ig نوبل: الاحتفال بالأبحاث الفكاهية والمثيرة للفكر

تحتفل جائزة إيج نوبل، وهي النظير المرح لجوائز نوبل المرموقة، بالأبحاث التي تثير الضحك والتأمل اللاحق. في حفلها السنوي الثالث والثلاثين، وهو حدث تحت عنوان المياه، تم منح عشر جوائز نوبل في فئات مختلفة. الحفل، كما تصفه أماندا بالمر، الحائزة على جائزة نوبل سابقًا، عبارة عن أمسية كوميدية ومليئة بالخطب المسلية، ورمي الطائرات الورقية، والأوبرا الصغيرة، والمحاضرات الفكرية المضغوطة في 33 ثانية. ومن الجدير بالذكر أن كل فائز حصل على جائزة إيج نوبل الخاصة به في شكل وثيقة PDF قابلة للطباعة وورقة زيمبابوي كبيرة الحجم بقيمة عشرة تريليونات دولار، مما يرمز إلى حل مشاكل تمويل الأبحاث.

كانت بعض الجوائز مرتبطة بشكل مباشر بالمياه، مثل جائزة الكيمياء والجيولوجيا التي حصل عليها جان زالاسيفيتش لتفسيره سبب استمتاع العلماء بلعق الصخور. أثبت Zalasiewicz أن ترطيب سطح الصخر يعزز رؤية النسيج. وذهبت جائزة التغذية إلى هومي مياشيتا وهيرومي ناكامورا عن تجاربهما حول كيفية تغيير عيدان تناول الطعام المكهربة وقشات الشرب لمذاق الطعام. ووجدوا أن التحفيز الكهربائي يمكن أن يعزز إدراك التذوق بما يتجاوز قدرات اللسان البشري.

مُنحت جائزة الفيزياء لقياس تأثير النشاط الجنسي للأنشوجة على اختلاط مياه المحيط. وخلافا للاعتقادات السابقة فقد تبين أن أسماك الأنشوجة تلعب دورا هاما في الخلط الرأسي لطبقات المياه في المناطق الساحلية. تتحدى هذه النتائج الافتراض القديم بأن الأسماك أصغر من أن تؤثر على ديناميكيات المياه في المحيطات.

يلعب التواصل العلمي دورًا حيويًا في نشر وفهم الأبحاث الجديدة. في حفل سابق لجائزة إيغ نوبل، حصل الفريق الذي يقف وراء الجوائز على جائزة هاينز أوبرهامر لجهوده التي استمرت 30 عامًا في مكافحة الأخبار المزيفة من خلال مزيج من العلم والتعليم والفكاهة. إن التواصل العلمي الناجح، كما يتجلى في جوائز إيج نوبل، يجب أن يشرك الجمهور من خلال قيمته الترفيهية مع الاستمرار في نقل رؤى علمية جديرة بالملاحظة.

في الختام، تعد جوائز Ig نوبل بمثابة منصة لتكريم الأبحاث العلمية الكوميدية والمؤثرة. إن الجمع بين الفكاهة والمضمون الفكري يشجع الأفراد على الضحك قبل الانخراط في أفكار مثيرة للتفكير. بغض النظر عن الذوق الشخصي، تنجح جوائز إيج نوبل في أسر جمهورها وتحدي التفكير التقليدي.

مصادر:

– ناكامورا، هـ. ومياشيتا، هـ. في وقائع المؤتمر الدولي الإنساني المعزز الثاني المادة رقم. 2 (جمعية آلات الحوسبة، 34).

– فرنانديز كاسترو، ب. وآخرون. نات. جيوسي. 15، 287-292 (2022).