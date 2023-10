إبداع الطبيعة: إنتاج متنوع من البنزوكسازينويدات بواسطة أنواع نباتية مختلفة

By

اكتشف الباحثون في معهد ماكس بلانك للإيكولوجيا الكيميائية أن البنزوكسازينويدات، وهي مركبات خاصة مشتقة من الإندول، يتم إنتاجها بواسطة أنواع نباتية مختلفة بطرق مختلفة. تعتبر البنزوكسازينويدات ذات أهمية بيئية لأنها تعمل كآليات دفاع ضد الحيوانات العاشبة وتمتلك خصائص مضادة للميكروبات.

كان التخليق الحيوي للبنزوكسازينويدات في الذرة معروفًا منذ التسعينيات، لكن وجودها في أنواع نباتية أخرى حير العلماء. يهدف فريق البحث، بقيادة توبياس كولنر، إلى التحقق مما إذا كانت القدرة على إنتاج البنزوكسازينويدات قد تطورت بشكل مستقل في الأنواع المختلفة.

لدراسة هذا الأمر، قام الباحثون بفحص نوعين من نباتات ذات نباتات ذات صلة بعيدة: نبات القراص الميت الذهبي Lamium galebodolon ونبات الحمار الوحشي Aphelandra squarrosa. وقاموا بمقارنة المركبات والجينات المعبر عنها في هذه الأنواع مع الأنواع ذات الصلة الوثيقة التي لا تنتج البنزوكسازينويدات. ومن خلال هذا النهج، حددوا الجينات المرشحة التي قد تلعب دورًا في إنتاج هذه المركبات.

والمثير للدهشة أن الفريق وجد أن المسار الأيضي للبنزوكسازينويد تطور بشكل مستقل في الذرة والنوعين قيد الدراسة. واكتشفوا أنه تم تجنيد فئات إنزيمية مختلفة وعائلات إنزيمية غير مرتبطة بالسيتوكروم P450، مما يشير إلى مجموعة متنوعة من الإنزيمات المشاركة في نفس التفاعلات. وتسلط هذه المرونة في عملية التمثيل الغذائي للنبات الضوء على قدرة الطبيعة على ابتكار استراتيجيات مختلفة لإنتاج نفس المركبات الكيميائية.

تسلط نتائج الباحثين، التي نشرت في مجلة Proceedings of the National Academy of Sciences، الضوء على التاريخ التطوري للبنزوكسازينويدات وتثبت قدرة عملية التمثيل الغذائي للنبات على التكيف. علاوة على ذلك، يأملون في مواصلة التحقيق في التخليق الحيوي للبنزوكسازينويدات في عائلات نباتية إضافية.

المصدر: Phys.org، جمعية ماكس بلانك