دراسة جديدة تكشف عن التجوية الصخرية باعتبارها مصدرًا ومصرفًا للكربون

تتحدى دراسة حديثة نشرت في مجلة Nature الاعتقاد التقليدي بأن التجوية الطبيعية للصخور تعمل فقط كمخزن لثاني أكسيد الكربون (CO2). وخلافا للفهم السابق، يظهر البحث أن التجوية الصخرية يمكن أن تكون أيضا مصدرا هاما لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون، مقارنة بتلك التي تولدها البراكين.

يلعب الكربون القديم المحتجز في الصخور دورًا حاسمًا في "دورة الكربون الجيولوجية" للأرض، حيث يعمل بمثابة منظم حرارة ينظم درجة حرارة الكوكب. تخزن الصخور كميات هائلة من الكربون من بقايا النباتات والحيوانات التي كانت موجودة منذ ملايين السنين.

تحدث التجوية الكيميائية عندما تتفاعل بعض المعادن الموجودة في الصخور مع الحمض الموجود في مياه الأمطار، مما يؤدي إلى امتصاص ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي. يوازن هذا التفاعل الانبعاث المستمر لثاني أكسيد الكربون من الأنشطة البركانية، ويحافظ على دورة الكربون الطبيعية التي تحافظ على ظروف سطح الأرض للحياة.

ومع ذلك، تكشف الدراسة عن عملية تم التغاضي عنها سابقًا، وهي تؤدي إلى إطلاق ثاني أكسيد الكربون من الصخور. تحدث هذه العملية عندما ترتفع الصخور الناشئة من قيعان البحار القديمة، والتي تحتوي على نباتات وحيوانات مدفونة، إلى سطح الأرض أثناء تكوين سلاسل الجبال مثل جبال الهيمالايا أو الأنديز. عند التعرض، يتفاعل الكربون العضوي الموجود في هذه الصخور مع الأكسجين الموجود في الهواء والماء، مما يؤدي إلى إطلاق ثاني أكسيد الكربون.

استخدم فريق البحث عنصرًا تتبعًا يسمى الرينيوم وأخذ عينات من مياه النهر على نطاق واسع لتحديد كمية انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن عملية التجوية الصخرية هذه. ومن خلال تحليل كمية وموقع الكربون العضوي في الصخور السطحية، وخاصة في المناطق الجبلية المعرضة للتآكل، تمكن الباحثون من تحديد المناطق ذات انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الكبيرة.

وقدرت الدراسة، التي قادها الدكتور جيسي زوندرفان من قسم علوم الأرض بجامعة أكسفورد، أن الانبعاثات العالمية لثاني أكسيد الكربون من التجوية الكربونية العضوية الصخرية تبلغ حوالي 2 ميجا طن من الكربون سنويًا. وفي حين أن هذه الكمية أقل بنحو 68 مرة من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون البشرية الحالية الناتجة عن حرق الوقود الأحفوري، فإنها تشبه ثاني أكسيد الكربون الصادر عن البراكين في جميع أنحاء العالم، مما يجعلها مساهمًا كبيرًا في دورة الكربون الطبيعية للأرض.

إن الآثار المترتبة على هذه الدراسة عميقة، لأنها تفتح الباب لاستكشاف التأثير المحتمل للأنشطة البشرية والاحتباس الحراري على إطلاق الكربون الطبيعي. ويتساءل الباحثون عما إذا كان إطلاق ثاني أكسيد الكربون الطبيعي سيزداد في القرن القادم.

إن فهم هذه التدفقات الطبيعية سيساعد بشكل أفضل على التنبؤ بميزانية الكربون للأرض وتحسين فهمنا لتاريخ المناخ الذي شكلته هذه الانبعاثات. تؤكد الدراسة على أهمية النظر في المصادر البشرية والطبيعية لثاني أكسيد الكربون في معالجة تغير المناخ.

مصادر:

– مقالة الطبيعة: [أدخل المصدر]

- الدراسة التي قادها الدكتور جيسي زوندرفان في قسم علوم الأرض بجامعة أكسفورد.