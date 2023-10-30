المخاطر الطبيعية مقابل الكوارث الطبيعية: فحص اتصالات تخفيف المخاطر

تلقي دراسة حديثة أجراها باحثون من نيوزيلندا الضوء على أهمية كيفية التواصل وتأطير المخاطر المرتبطة بالأحداث الطبيعية. تسلط الدراسة، التي نشرت في النشرة النفسية الاجتماعية، الضوء على التأثير الذي يمكن أن تحدثه المصطلحات المختلفة على الفهم العام والمشاركة في جهود تخفيف المخاطر.

تقليديا، تم تصنيف الأحداث الطبيعية مثل الزلازل والفيضانات والأعاصير على أنها "كوارث طبيعية". ومع ذلك، فقد خضع هذا الإطار للتدقيق في السنوات الأخيرة. ويرى المؤيدون أن مصطلح "الكوارث الطبيعية" يقلل من دور الاختيارات والسلوكيات البشرية في تفاقم آثار هذه الأحداث. وبدلاً من ذلك، يقترحون استخدام مصطلح "المخاطر الطبيعية" للتعبير عن احتمال حدوث عواقب سلبية وأهمية اتخاذ تدابير استباقية للتخفيف من المخاطر.

للتحقيق في الاختلافات المحتملة في الاستجابة العامة لهذين المصطلحين، قام الباحثون باستطلاع آراء 604 فردًا في ويلينغتون، نيوزيلندا. وقاموا بقياس العوامل المختلفة المتعلقة بالتحضير للمخاطر، بما في ذلك الأعراف الاجتماعية، والمعتقدات حول فعالية الاستعداد، والقدرة الملموسة على اتخاذ الإجراءات التحضيرية.

ومن المثير للاهتمام أن الباحثين وجدوا أن الدرجات الخاصة بهذه العوامل لم تختلف بشكل كبير بين مصطلحي "المخاطر الطبيعية" و"الكوارث الطبيعية". ومع ذلك، عندما يتعلق الأمر بنوايا الأفراد للتحضير لهذه الأحداث، كان هناك تباين واضح. تم العثور على نوايا الاستعداد للكوارث الطبيعية لتكون مؤشرا أفضل للسلوك الفعلي مقارنة بنوايا الاستعداد للكوارث الطبيعية.

وبناءً على هذه النتائج، يؤكد الباحثون على الحاجة إلى استراتيجيات الاتصال القائمة على الأدلة عند معالجة تخفيف المخاطر. ومن الأهمية بمكان أن نفهم كيف يفسر عامة الناس ويستجيبون للمصطلحات المستخدمة في حملات الاتصال. ومن خلال تأطير الأحداث الطبيعية باعتبارها مخاطر طبيعية وليس كوارث طبيعية، قد يكون هناك احتمال أكبر لتحفيز الأفراد على اتخاذ إجراءات تحضيرية والحد من الضرر.

أسئلة وأجوبة:

س: ما الفرق بين المخاطر الطبيعية والكوارث الطبيعية؟

ج: تشير المخاطر الطبيعية إلى احتمال حدوث عواقب سلبية ناجمة عن الأحداث الطبيعية مثل الزلازل والفيضانات والأعاصير. ومن ناحية أخرى، فإن الكوارث الطبيعية هي أحداث وقعت بالفعل وأسفرت عن أضرار جسيمة وخسائر في الأرواح وتعطيل.

س: لماذا من المهم استخدام مصطلح "المخاطر الطبيعية" بدلاً من "الكوارث الطبيعية"؟

ج: إن استخدام مصطلح "المخاطر الطبيعية" يسلط الضوء على احتمال حدوث عواقب سلبية والحاجة إلى اتخاذ تدابير استباقية للتخفيف من المخاطر. إنه يحول التركيز من إلقاء اللوم على الطبيعة وحدها إلى الاعتراف بدور الخيارات والسلوكيات البشرية في تفاقم آثار هذه الأحداث.

س: هل يؤثر المصطلح المستخدم لوصف الأحداث الطبيعية على نوايا الأفراد للاستعداد لها؟

ج: وفقاً للدراسة، تبين أن نوايا الاستعداد للكوارث الطبيعية هي مؤشر أفضل للسلوك الفعلي مقارنة بنوايا الاستعداد للكوارث الطبيعية. يشير هذا إلى أن المصطلح المستخدم في الإبلاغ عن المخاطر يمكن أن يكون له تأثير على دوافع الأفراد لاتخاذ إجراءات تحضيرية.

س: ماذا يعني هذا بالنسبة للحملات العامة لتخفيف المخاطر؟

ج: ينبغي للحملات العامة لتخفيف المخاطر أن تأخذ في الاعتبار الإطار والمصطلحات المستخدمة لتوصيل أهمية التأهب بشكل فعال. ومن خلال التأكيد على المخاطر الطبيعية والحاجة إلى اتخاذ تدابير استباقية، قد يكون لهذه الحملات تأثير أكبر على نوايا الأفراد للاستعداد والحد في نهاية المطاف من الضرر الناجم عن الأحداث الطبيعية.

المصدر: [الجمعية البولندية لعلم النفس الاجتماعي](https://phys.org/news/2023-10-natural-disasters-hazards-risk-mitigation-campaigns.html)