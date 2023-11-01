كشف أسرار اليد السماوية

أذهلت تلسكوبات الأشعة السينية الرائدة التابعة لناسا العالم مرة أخرى باكتشافها الأخير، وهو هيكل جميل الشكل على شكل يد في أعماق الفضاء. وتكشف الصورة التي التقطتها التلسكوبات عن بقايا هيكلية لنجم منهار، وتحول إلى نجم نيوتروني، ومحاط بـ"سديم رياح النجم النابض" الساحر.

اليد المعنية نشأت من نجم استنفد وقوده النووي منذ حوالي 1,500 عام، مما أدى إلى انهياره على نفسه وتحوله إلى نجم نيوتروني. خلق هذا الحدث الكارثي ظروفًا غير مسبوقة، بما في ذلك ظهور سديم رياح النجم النابض، وهي رياح شديدة تختلف اختلافًا كبيرًا عن الظواهر الأرضية.

تم التقاط هذه الصورة الساحرة، التي تقع على بعد 16,000 سنة ضوئية من الأرض داخل سديم الرياح النابض MSH 15-52، لأول مرة بواسطة مرصد شاندرا للأشعة السينية التابع لناسا في عام 2001. ومع ذلك، فإن أحدث تلسكوب للأشعة السينية التابع لناسا، وهو تصوير استقطاب الأشعة السينية قدم المستكشف (IXPE) عرضًا أكثر تفصيلاً خلال مراقبته التي استمرت 17 يومًا، مما يمثل الفحص الأطول للتلسكوب لجسم واحد منذ ديسمبر 2021.

ومن خلال تحليلهم، اكتشف العلماء أن تدفق نفاثات الأشعة السينية الساطعة تشع من النجم النابض إلى "معصم" السديم. تشير البيانات إلى انخفاض الاستقطاب عند مصدر الطائرة، ويرجع ذلك أساسًا إلى الطبيعة المضطربة للمنطقة. أثناء رحلة الجسيمات عبر السديم، فإنها تستغل تعزيزات الطاقة داخل المناطق المضطربة المعقدة وتنتقل نحو المناطق ذات المجالات المغناطيسية الأكثر انتظامًا، على وجه التحديد، على طول المعصم والأصابع والإبهام.

ألقت النتائج، التي نُشرت مؤخرًا في مجلة الفيزياء الفلكية، ضوءًا جديدًا على التفاعل المعقد بين المجالات المغناطيسية والجسيمات وتدفق الطاقة داخل الأجرام السماوية. هذا البحث الرائد لا يثري فهمنا للكون فحسب، بل يوضح أيضًا كيف يمكن لتكنولوجيا الأشعة السينية كشف الألغاز الخفية.

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الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

س: ما هو النجم النيوتروني؟

ج: النجم النيوتروني هو جسم سماوي كثيف للغاية يتشكل عندما ينهار نجم ضخم تحت تأثير جاذبيته بعد استنفاد وقوده النووي.

س: ما هو سديم الرياح النجم النابض؟

ج: سديم رياح النجم النابض هو منطقة من الفضاء تحيط بالنجم النابض وتحتوي على رياح عالية الطاقة تتكون من جسيمات مشحونة ينبعثها النجم النابض.

س: ما هو استقطاب الأشعة السينية؟

ج: يشير استقطاب الأشعة السينية إلى اتجاه المجالات الكهربائية في إشعاع الأشعة السينية، والذي يمكن أن يوفر معلومات قيمة حول المجال المغناطيسي لمصدر الأشعة السينية.

س: كم يبعد سديم الرياح النجمي MSH 15-52 عن الأرض؟

ج: يقع سديم الرياح النجمي النابض MSH 15-52 على بعد حوالي 16,000 سنة ضوئية من الأرض.

س: ماذا كشف أحدث تلسكوب للأشعة السينية التابع لناسا، IXPE، عن الهيكل ذو الشكل اليدوي؟

ج: قدم IXPE أول خريطة للمجال المغناطيسي للسديم ذو الشكل اليدوي. الأشعة السينية الناتجة عن الجسيمات المشحونة التي تنتقل على طول المجال المغناطيسي تعطي السديم مظهرًا يشبه العظم.