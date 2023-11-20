مركز المجرة: الكشف عن الأسرار الخفية لتكوين النجوم

قدم تلسكوب جيمس ويب الفضائي التابع لناسا صورة غير عادية للمركز الكثيف لمجرتنا، وكشف عن ميزات لم يسبق لها مثيل والتي يتوق علماء الفلك إلى فهمها. تقع منطقة تشكل النجوم المسماة Sagittarius C (Sgr C) على بعد حوالي 300 سنة ضوئية من Sagittarius A*، وهو الثقب الأسود المركزي الهائل في مجرة ​​درب التبانة، وهي منطقة تأسر العلماء بتفاصيلها غير المسبوقة.

بفضل دقة وحساسية الأشعة تحت الحمراء الفائقة، يتفوق تلسكوب ويب على قدرات جمع البيانات السابقة في هذه المنطقة. أدى هذا الكشف المذهل عن ميزات لم تُرى من قبل إلى إثارة اهتمام علماء الفلك بالإمكانات الهائلة لدراسة تكوين النجوم في هذه البيئات القاسية.

يمثل مركز المجرة إحدى المناطق الأكثر تطرفًا وديناميكية داخل مجرتنا درب التبانة. ويصفها البروفيسور جوناثان تان، مستشار الباحث الرئيسي لفريق المراقبة صامويل كرو، بأنها أرض الاختبار المثالية لنظريات تكوين النجوم الحالية. إن كشف الألغاز في هذه البيئة المضطربة سوف يسهم بشكل كبير في فهمنا للعمليات الأساسية وراء خلق النجوم الجديدة.

من بين ما يقدر بنحو 500,000 نجم تم التقاطها في الصورة، تبرز مجموعة من النجوم الأولية. لا تزال هذه النجوم الناشئة تتراكم كتلتها بشكل نشط وتنبعث منها تدفقات تتوهج بشكل مشرق وسط سحابة داكنة بالأشعة تحت الحمراء، تشبه النار الرائعة. ومن المثير للدهشة أن هذا العنقود الشاب يحتوي على نجم أولي ضخم يزيد حجمه عن 30 مرة حجم شمسنا، والذي تم تحديده مسبقًا. إن كثافة السحابة التي تخرج منها هذه النجوم الأولية عالية جدًا لدرجة أنها تخفي النجوم الموجودة خلفها، مما يخلق الوهم بوجود بيئة أقل ازدحامًا.

تكتشف أداة NIRCam الخاصة بـ Webb أيضًا انبعاثًا واسع النطاق من الهيدروجين المتأين الذي يحيط بالسحابة المظلمة. هذه الميزة، التي تظهر باللون السماوي الجذاب، تنتج عادة عن انبعاث الفوتونات النشطة من النجوم الشابة الضخمة. ومع ذلك، فإن مدى هذه المنطقة، كما كشفه تلسكوب ويب، فاجأ علماء الفلك ويستحق المزيد من التحقيق. بالإضافة إلى ذلك، فإن الهياكل الشبيهة بالإبرة التي لوحظت في الهيدروجين المتأين، والتي تشمل التوجهات الفوضوية، أثارت فضول الباحثين مثل كرو.

ومن خلال تلسكوب ويب، يستطيع علماء الفلك دراسة النجوم الفردية داخل مركز المجرة، والتي تقع على بعد حوالي 25,000 سنة ضوئية من الأرض. يوفر هذا القرب فرصة لا مثيل لها لجمع رؤى لا تقدر بثمن حول آليات تكوين النجوم، مما يسمح للعلماء بمقارنة تأثير البيئة الكونية على هذه العملية مع مناطق أخرى في المجرة. يمكن للاكتشافات الناتجة أن تلقي الضوء على ما إذا كانت النجوم الأكثر ضخامة تتشكل في الغالب داخل مركز درب التبانة أو على حواف أذرعها الحلزونية.

وعلى حد تعبير صامويل كرو، فإن الصورة التي التقطها تلسكوب ويب ليست مذهلة فحسب، بل إنها تفتح أيضًا إمكانات الاكتشافات العلمية الرائدة. إن فهم النجوم الضخمة، التي تعمل كمصانع لإنتاج العناصر الثقيلة، يمكّننا من الكشف عن قصة الأصل الرائعة لكوننا.

باعتباره المرصد الرائد لعلوم الفضاء في العالم، يواصل تلسكوب جيمس ويب الفضائي اختراق أسرار نظامنا الشمسي واستكشاف الكواكب البعيدة حول نجوم أخرى. من خلال الخوض في الهياكل الغامضة وأصول كوننا، يقدم تعاون ويب الدولي بين ناسا ووكالة الفضاء الأوروبية ووكالة الفضاء الكندية ثروة من المعرفة حول مكاننا في الكون.

أسئلة وأجوبة:

س: ما أهمية الصورة التي التقطها تلسكوب جيمس ويب الفضائي لمركز المجرة؟

ج: تكشف الصورة عن ميزات لم يسبق رؤيتها من قبل بتفاصيل غير مسبوقة، مما يوفر للعلماء رؤى قيمة حول عمليات تكوين النجوم.

س: لماذا يعتبر مركز المجرة بيئة متطرفة؟

ج: يتميز مركز المجرة بسحب الغاز الممغنطة المضطربة، مما يخلق مساحة مزدحمة ومضطربة حيث يتم اختبار تكوين النجوم بشكل صارم.

س: كيف يساهم تلسكوب ويب في فهم تكوين النجوم؟

ج: الدقة والحساسية الفائقة لتلسكوب ويب تسمح لعلماء الفلك بدراسة النجوم الفردية في مركز المجرة، مما يساعدهم على الكشف عن العوامل المؤثرة في تكوين النجوم ومقارنتها بالمناطق الأخرى في المجرة.

س: ما أهمية دراسة النجوم الضخمة؟

ج: تلعب النجوم الضخمة دورًا حاسمًا في إنتاج العناصر الثقيلة، وفهم تكوينها يشبه معرفة قصة أصل جزء كبير من الكون.

س: ما هو تلسكوب جيمس ويب الفضائي؟

ج: يعد تلسكوب جيمس ويب الفضائي مرصدًا رائدًا لعلوم الفضاء، يهدف إلى حل الألغاز داخل نظامنا الشمسي، واستكشاف العوالم البعيدة، والتحقيق في هياكل وأصول كوننا.