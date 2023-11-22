الكشف عن لغز المجرة: تفاصيل غير مسبوقة من الفضاء

كشفت أحدث صورة مذهلة التقطها تلسكوب جيمس ويب الفضائي التابع لناسا، عن منظر ساحر للمركز الكثيف لمجرتنا درب التبانة. وفي هذه اللقطة غير المسبوقة، اكتشف علماء الفلك ميزات محيرة لم يتم تفسيرها بعد. تُظهر الصورة منطقة تشكل النجوم تسمى القوس C (Sgr C)، وتقع على بعد حوالي 300 سنة ضوئية من الثقب الأسود الهائل، القوس A*.

وأعرب فريق المراقبة، بقيادة صامويل كرو، وهو طالب جامعي متخصص في جامعة فيرجينيا، عن سعادته بهذا الاكتشاف الرائد. ويقر كرو بأن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها الحصول على بيانات الأشعة تحت الحمراء بهذا العيار لهذه المنطقة بالذات. وأوضح كرو: "يكشف ويب عن قدر لا يصدق من التفاصيل، مما يسمح لنا بدراسة تكوين النجوم في هذا النوع من البيئة بطريقة لم تكن ممكنة من قبل".

مع كون مركز المجرة بمثابة البيئة الأكثر تطرفًا داخل مجرتنا درب التبانة، يسلط جوناثان تان، الأستاذ بجامعة فيرجينيا، الضوء على أهميته لاختبار وتحسين النظريات الحالية لتكوين النجوم. تمكن هذه الثروة المكتشفة حديثًا من المعلومات العلماء من استكشاف مركز المجرة وظروفها الفريدة، مما يوفر فرصة لإجراء فحص أكثر صرامة للفرضيات السائدة.

ضمن هذه الصورة الجذابة، إحدى السمات البارزة هي مجموعة من النجوم الأولية. هذه النجوم الأولية، التي لا تزال في طور التكوين وتراكم الكتلة، تنبعث منها تدفقات تتلألأ مثل النار وسط سحابة داكنة تحت الحمراء. يقع داخل هذا العنقود الشاب نجم أولي ضخم، وهو عملاق تزيد كتلته عن 30 مرة كتلة شمسنا. تحيط بهذه النجوم الأولية الناشئة سحابة كثيفة ومعتمة تخفي النجوم في الخلفية.

بالإضافة إلى ذلك، توضح أداة Webb NIRCam (كاميرا الأشعة تحت الحمراء القريبة) وجود الهيدروجين المتأين الذي يغلف الجزء السفلي من السحابة المظلمة، والذي يمثله لون سماوي في الصورة. لقد اندهش الباحثون من النطاق الواسع لانبعاث الهيدروجين المتأين، مما دفعهم إلى طرح أسئلة مثيرة للاهتمام وتتطلب المزيد من البحث. علاوة على ذلك، فإن الهياكل التي تشبه الإبرة الموجودة وسط الهيدروجين المتأين، والتي تظهر اتجاهًا فوضويًا، تثير فضول العلماء وتدعوهم إلى استكشاف أعمق.

وفقًا لروبين فيدرياني، الباحث المشارك في معهد الفيزياء الفلكية في الأندلس في إسبانيا، فإن مركز المجرة عبارة عن منطقة مضطربة ومزدحمة، تتميز بسحب الغاز الممغنطة التي تشكل النجوم بشكل نشط. تؤثر هذه النجوم الناشئة لاحقًا على الغاز المحيط بها من خلال رياحها ونفاثاتها وإشعاعاتها. ويؤكد على القيمة الهائلة للبيانات التي حصل عليها ويب، والتي تسمح للباحثين بالتعمق في تعقيدات هذه البيئة القاسية.

يقع مركز المجرة على بعد حوالي 25,000 سنة ضوئية من الأرض، ويوفر فرصة لإجراء دراسات شاملة للنجوم الفردية باستخدام تلسكوب ويب. يمكن لعلماء الفلك جمع رؤى غير مسبوقة حول العمليات المعقدة لتكوين النجوم ودراسة مدى اختلافها اعتمادًا على البيئة الكونية. وستسلط المقارنات مع مناطق أخرى من المجرة الضوء على ما إذا كان مركز درب التبانة يولد نجومًا أكثر ضخامة مقارنة بأطراف أذرعها الحلزونية.

الصورة المذهلة التي التقطها ويب لم تبهر العلماء فحسب، بل تحمل أيضًا وعدًا بكشف الألغاز المحيطة بولادة النجوم. وكما قال كرو ببراعة: "النجوم الضخمة عبارة عن مصانع تنتج عناصر ثقيلة في قلبها النووي، لذا فإن فهمها بشكل أفضل يشبه تعلم قصة أصل جزء كبير من الكون". ومع المزيد من التحليل والاستكشاف، فإن هذا الاكتشاف مهيأ لإعادة تشكيل فهمنا للكون.

الأسئلة المتكررة

1. ما أهمية الصورة التي التقطها تلسكوب جيمس ويب الفضائي التابع لناسا؟

توفر الصورة تفاصيل غير مسبوقة عن منطقة تشكل النجوم، القوس C، الواقعة في المركز الكثيف لمجرتنا درب التبانة. يكشف النقاب عن ميزات لم يسبق لها مثيل ويقدم لمحة فريدة عن البيئة القاسية التي يحدث فيها تكوين النجوم.

2. لماذا يعتبر مركز المجرة منطقة مهمة للبحث العلمي؟

يسمح مركز المجرة للعلماء باختبار النظريات الموجودة حول تكوين النجوم بدقة. تتحدى ظروفها القاسية الفهم التقليدي وتوفر رؤى قيمة حول ولادة النجوم وتطورها.

3. ما هي النجوم الأولية؟

النجوم الأولية هي نجوم في المراحل الأولى من التكوين. وهي تستمر في تجميع الكتلة أثناء تطورها وإصدار التدفقات الخارجية، وهو ما يمكن ملاحظته في الصورة الملتقطة بواسطة تلسكوب جيمس ويب الفضائي.

4. على ماذا يدل وجود الهيدروجين المتأين؟

يشير الهيدروجين المتأين الذي يظهر في الصورة إلى انبعاث فوتونات نشطة من النجوم الشابة الضخمة. إن المدى الواسع لهذا الانبعاث، كما كشفه التلسكوب، يفاجئ الباحثين ويدفع إلى مزيد من البحث.

5. كم يبعد مركز المجرة عن الأرض؟

يقع مركز المجرة على بعد حوالي 25,000 سنة ضوئية من الأرض. ويمكّن قربها النسبي العلماء من دراسة النجوم الفردية وجمع معلومات لا تقدر بثمن حول عمليات تكوينها.