تم الكشف عن خيوط الغبار والغاز في صورة مذهلة بالأشعة تحت الحمراء لـ NGC 346

التقط تلسكوب جيمس ويب الفضائي التابع لناسا صورة مذهلة بالأشعة تحت الحمراء لـ NGC 346، وهي ألمع وأكبر منطقة لتشكل النجوم في سحابة ماجلان الصغيرة. تقع NGC 346 داخل المجرة القزمة المجاورة، سحابة ماجلان الصغيرة، وقد كانت موضوع دراسة مكثفة بواسطة التلسكوبات المختلفة.

تُظهر الصورة الجديدة، التي التقطتها أداة ويب للأشعة تحت الحمراء المتوسطة (MIRI)، خيوطًا من الغاز والغبار مزينة ببقع مشرقة من النجوم الأولية الشابة. يمثل اللون الأزرق السيليكات والهيدروكربونات العطرية متعددة الحلقات (PAHs)، في حين يأتي الانبعاث الأحمر من الغبار الدافئ الذي يتم تسخينه بواسطة النجوم الأكثر سطوعًا والأكثر ضخامة في المنطقة.

سحابة ماجلان الصغيرة هي مجرة ​​تابعة لمجرة درب التبانة ويمكن رؤيتها في كوكبة الطوقان الجنوبية. هذه المجرة الأصغر حجمًا هي أكثر بدائية من مجرة ​​درب التبانة، وتحتوي على عدد أقل من العناصر الثقيلة التي يتم إنتاجها من خلال الاندماج النجمي وانفجارات المستعرات الأعظم.

تتحدى الصورة المذهلة التوقعات السابقة بأن SMC ستفتقر إلى كميات كبيرة من الغبار بسبب وفرة العناصر الثقيلة فيها. إن وجود غبار وافر داخل NGC 346، كما كشفته صورة MIRI وصورة سابقة من كاميرا Webb للأشعة تحت الحمراء القريبة، أمر مفاجئ ويثير تساؤلات حول أصل وتطور الغبار في SMC.

توفر التفاصيل الدقيقة والهياكل المعقدة التي كشفت عنها عمليات رصد ويب للأشعة تحت الحمراء رؤى قيمة حول العمليات والظروف المحيطة بتكوين النجوم. تساهم هذه الملاحظات في فهمنا لدورة حياة النجوم وتكوين المجرات في الكون.

المصادر: NASA، ESA، CSA، STScI، Nolan Habel (NASA-JPL)، Patrick Kavanagh (جامعة ماينوث)