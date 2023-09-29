حصل تلسكوب جيمس ويب الفضائي التابع لناسا على جائزة التميز في الصناعة

اعترف الاتحاد الدولي للملاحة الفضائية (IAF) بإنجازات تلسكوب جيمس ويب الفضائي التابع لناسا من خلال منحه جائزة التميز في الصناعة. وسيتم تقديم الجائزة المرموقة خلال المؤتمر الدولي للملاحة الفضائية لعام 2023 في باكو، أذربيجان. هذا التكريم مخصص للمؤسسات التي أدخلت تقنيات فضائية رائدة إلى السوق العالمية.

وسيتسلم نائب مدير وكالة ناسا، بام ميلروي، الجائزة نيابة عن وكالة ناسا، تقديرًا للجهود الرائعة التي بذلها الفريق المشارك في تصميم وتطوير وتشغيل تلسكوب ويب. يضم هذا الفريق وكالة الفضاء الأوروبية ووكالة الفضاء الكندية ومركز جودارد لرحلات الفضاء التابع لناسا وشركة نورثروب جرومان.

لقد قدم تلسكوب جيمس ويب الفضائي بالفعل مساهمات كبيرة خلال فترة زمنية قصيرة. بعد إطلاقه في 25 ديسمبر 2021، وخضوعه لسلسلة من عمليات النشر المعقدة، وصل إلى مداره العامل عند نقطة لاغرانج L2 بين الشمس والأرض. يعمل ويب، المجهز بأجهزة حساسة ومرآة أساسية كبيرة، بأطوال موجية للأشعة تحت الحمراء، مما يسمح له بمراقبة الكون بوضوح ومسافة غير مسبوقين.

منذ بدء تشغيله، كشف التلسكوب عن ثروة من الاكتشافات. لقد التقطت صورًا مباشرة للكواكب الخارجية وحددت الجزيئات الرئيسية في أغلفتها الجوية. قام ويب أيضًا بتتبع السحب على قمر زحل تيتان، واستكشف مجموعات من المجرات، وتصور الحلقات الخافتة لأورانوس، واكتشف اندماج المجرة Arp 220. بالإضافة إلى ذلك، فقد لاحظ المجرات التي كانت موجودة عندما كان عمر الكون 350 مليون سنة فقط.

سيستمر تلسكوب جيمس ويب الفضائي، وهو التلسكوب الفضائي الأكبر والأقوى والأكثر تعقيدًا على الإطلاق، في كشف الألغاز داخل نظامنا الشمسي والتعمق في أصول كوننا. هذا البرنامج التعاوني الدولي، بقيادة وكالة ناسا ووكالة الفضاء الأوروبية ووكالة الفضاء الكندية، لديه القدرة على إحداث ثورة في فهمنا للكون.

تأسس الاتحاد الدولي للملاحة الفضائية في عام 1951، وهو بمثابة منصة للتعاون العالمي، ويضم أعضاء من 75 دولة. وتتمثل مهمتها في تعزيز المعرفة حول الفضاء وتعزيز تطوير وتطبيق الأصول الفضائية. يعد هذا الاعتراف بمثابة شهادة على تأثير تلسكوب جيمس ويب الفضائي ودوره في دفع حدود الاستكشاف العلمي.

مصادر:

– الاتحاد الدولي للملاحة الفضائية (IAF)

- مركز جودارد لرحلات الفضاء التابع لناسا

التعاريف:

الاتحاد الدولي للملاحة الفضائية (IAF): هيئة مناصرة للفضاء تعمل على تعزيز التعاون العالمي في المجالات المتعلقة بالفضاء.

جائزة التميز في الصناعة: جائزة يقدمها الاتحاد الدولي للملاحة الفضائية إلى المنظمات التي تقدم تقنيات فضائية مبتكرة إلى السوق العالمية.

تلسكوب جيمس ويب الفضائي: أكبر تلسكوب علوم الفضاء وأكثرها تعقيدًا تم بناؤه حتى الآن، بقيادة مشتركة بين ناسا ووكالة الفضاء الأوروبية ووكالة الفضاء الكندية. ويهدف إلى كشف الألغاز داخل نظامنا الشمسي واستكشاف عوالم بعيدة حول نجوم أخرى وأصول الكون.