اكتشف تلسكوب جيمس ويب الفضائي التابع لناسا ثاني أكسيد الكربون في أوروبا

حقق علماء الفلك باستخدام تلسكوب جيمس ويب الفضائي التابع لناسا (JWST) اكتشافًا مهمًا من خلال الكشف عن وجود ثاني أكسيد الكربون على أوروبا، أحد أقمار المشتري الجليدية. يلقي هذا الاكتشاف الضوء على تكوين هذا القمر الغامض وقابليته للسكن.

استخدم الباحثون أداة مرسمة طيف الأشعة تحت الحمراء القريبة (NIRSpec) التابعة لـ JWST لمراقبة السطح المتجمد لأوروبا في طيف الأشعة تحت الحمراء. وتمكنوا من خلال ملاحظاتهم من تحديد وجود ثاني أكسيد الكربون في منطقة معينة على سطح القمر.

الأمر المثير للاهتمام بشكل خاص في هذا الاكتشاف هو أن جزيئات الكربون المكتشفة على أوروبا لم تنشأ من تأثيرات نيزكية أو مصادر خارجية أخرى. ويشير هذا إلى أنها تحدث بشكل طبيعي على القمر نفسه، وربما من خلال عمليات داخلية.

لقد كان أوروبا منذ فترة طويلة هدفًا للاهتمام العلمي بسبب وجود محيط من الماء السائل تحت سطحه. يضيف وجود ثاني أكسيد الكربون طبقة أخرى مثيرة للاهتمام إلى إمكانية السكن على القمر. يعد الكربون لبنة أساسية للحياة كما نعرفها، ووجوده يمكن أن يشير إلى إمكانية وجود مركبات عضوية على أوروبا.

ستقوم البعثات المستقبلية، مثل يوروبا كليبر التابعة لناسا، بإجراء مزيد من التحقيق في هذا القمر الرائع والعمل على الإجابة على سؤال ما إذا كان أوروبا يمكن أن يدعم الحياة. يعد اكتشاف ثاني أكسيد الكربون خطوة حاسمة في فهم البيئة المعقدة لهذا العالم البعيد.

المراجع:

– تلسكوب جيمس ويب الفضائي التابع لناسا: https://www.nasa.gov/webb

– موقع الفضاء: https://www.space.com/