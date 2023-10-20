يتخذ مهندسو ناسا خطوات لتمديد عمر مهمة فوييجر

يقوم مهندسو وكالة ناسا بتنفيذ إجراءات لضمان استمرار المركبة الفضائية فوييجر، التي تم إطلاقها في عام 1977، في استكشافها بين النجوم لسنوات عديدة أخرى. تتناول إحدى الجهود تراكم بقايا الوقود داخل الأنابيب الضيقة في أجهزة الدفع، والتي تعتبر حيوية لإبقاء هوائيات المركبة الفضائية موجهة نحو الأرض.

ولمواجهة هذه المشكلة، نفذت المهمة تصحيحًا برمجيًا لمنع تكرار الخلل الذي أثر على فوييجر 1 العام الماضي. يهدف هذا التصحيح إلى حماية Voyager 1 وتوأمها، Voyager 2، من التعرض لنفس الخلل مرة أخرى.

تعتبر أجهزة الدفع الموجودة على متن مركبة فوييجر الفضائية ضرورية للحفاظ على الاتصال بالأرض. وللحد من تراكم بقايا الوقود الدفعي في الأنابيب الضيقة، سيتم السماح للمركبة الفضائية بالدوران لمسافة أبعد قليلاً في كل اتجاه قبل إطلاق أجهزة الدفع. وهذا سوف يقلل من وتيرة إطلاق الصاروخ. تم إجراء التعديلات على نطاق دوران الدافع عن طريق إرسال الأوامر في سبتمبر وأكتوبر، ويمكن للمركبة الفضائية الآن التحرك بمقدار درجة واحدة تقريبًا في كل اتجاه أكثر من ذي قبل.

يتوقع الفريق أن تؤدي هذه الإجراءات إلى تأخير الانسداد الكامل لأنابيب مدخل الوقود الدافع لمدة خمس سنوات أخرى على الأقل، وربما لفترة أطول. ويمكن اتخاذ خطوات إضافية في المستقبل لإطالة عمر أجهزة الدفع.

بالإضافة إلى معالجة تراكم الدافع، أنشأ مهندسو ناسا تصحيحًا برمجيًا لإصلاح مشكلة تسببت في تقارير حالة مشوشة من الكمبيوتر الموجود على متن Voyager 1 في عام 2022. ويعمل التصحيح كبوليصة تأمين، مما يمنع تكرار المشكلة ويضمن طول العمر. من المجسات.

لقد قطعت فوييجر 1 وفوييجر 2 مسافة مثيرة للإعجاب، حيث تجاوزت فوييجر 1 15 مليار ميل ووصلت فوييجر 2 إلى أكثر من 12 مليار ميل من الأرض. نظرًا لعمر المركبة الفضائية والتأخر الكبير في الاتصال، هناك خطر من أن يكون للتصحيح تأثيرات غير مقصودة. للتخفيف من هذه المخاطر، ستتلقى Voyager 2 التصحيح أولاً وستكون بمثابة اختبار لتوأمها.

لقد تجاوزت مهمة فوييجر، التي تم التخطيط لها في البداية لمدة أربع سنوات فقط، أهدافها الأصلية بكثير. بالإضافة إلى زيارة زحل والمشتري، أصبحت فوييجر 2 أول مركبة فضائية تقابل أورانوس ونبتون. تم تمديد المهمة لاحقًا لإرسال المجسات إلى ما وراء الغلاف الشمسي، والفقاعة الواقية من الجسيمات والمجالات المغناطيسية التي أنشأتها الشمس. وصلت فوييجر 1 إلى حافة الشمس في عام 2012، تليها فوييجر 2 في عام 2018.

تعد مهمات فوييجر جزءًا مهمًا من مرصد نظام الفيزياء الشمسية التابع لناسا، الذي يرعاه قسم الفيزياء الشمسية في مديرية المهام العلمية في واشنطن. قام مختبر الدفع النفاث التابع لمعهد كاليفورنيا للتكنولوجيا ببناء وتشغيل المركبة الفضائية فوييجر.

مصادر:

- مختبر ناسا للدفع النفاث (JPL)

- معلومات المركبة الفضائية ناسا فوييجر