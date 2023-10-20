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ناسا تتخذ خطوات لتمديد مهمات المركبة الفضائية فوييجر

Byفيكي ستافروبولو

أكتوبر 20، 2023
ناسا تتخذ خطوات لتمديد مهمات المركبة الفضائية فوييجر

يقوم مهندسو مهمة Voyager التابعة لناسا بتنفيذ إجراءات لضمان استمرار المركبة الفضائية Voyager 1 وVoyager 2 في استكشاف الفضاء بين النجوم لسنوات قادمة. أحد محاور جهودهم هو معالجة بقايا الوقود التي تراكمت داخل الأنابيب الضيقة في بعض أجهزة الدفع على متن المركبة الفضائية. يمكن أن يتداخل هذا التراكم مع قدرة أجهزة الدفع على إبقاء الهوائيات موجهة نحو الأرض للاتصال. يتخذ الفريق خطوات لإبطاء التراكم من خلال السماح للمركبة الفضائية بالدوران لمسافة أبعد قليلاً في كل اتجاه قبل إطلاق أجهزة الدفع، مما سيقلل من تكرار عمليات الإطلاق. وقد تم التخطيط لهذه التعديلات بعناية لتقليل التأثير على المهمة وضمان جمع البيانات العلمية القيمة.

يقوم فريق المهندسين أيضًا بتحميل تصحيح برمجي لمنع تكرار الخلل الذي حدث على Voyager 1 العام الماضي. كان سبب الخلل هو سوء توجيه أوامر نظام التحكم والتعبير عن الموقف (AACS). ويهدف التصحيح إلى حماية المركبة الفضائية في المستقبل وضمان عملياتها لأطول فترة ممكنة. وقد تمت مراجعتها والتحقق منها على نطاق واسع للتخفيف من أي مخاطر قد تنشأ عن تنفيذها. ستتلقى Voyager 2 التصحيح أولاً كاختبار قبل تطبيقه على Voyager 1، وهي أبعد عن الأرض وبالتالي تحتوي على بيانات أكثر قيمة.

لقد قطعت فوييجر 1 وفوييجر 2 بالفعل مسافات شاسعة من الأرض، حيث تبعد فوييجر 1 أكثر من 15 مليار ميل وفوييجر 2 على بعد أكثر من 12 مليار ميل. ويتوقع فريق المهمة أنه مع الإجراءات المطبقة، ستستمر المركبة الفضائية في العمل لمدة خمس سنوات أخرى على الأقل، إن لم يكن أطول. توفر مهمات Voyager بيانات لا تقدر بثمن عن الفضاء بين النجوم، وقد أصبحت من المعالم المهمة في استكشاف الفضاء.

المصادر: ناسا

By فيكي ستافروبولو

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