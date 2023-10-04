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ناسا تبدأ اختبارات حاسمة على محرك RS-25 المحدث لمهمات أرتميس

Byغابرييل بوتا

أكتوبر 4، 2023
ناسا تبدأ اختبارات حاسمة على محرك RS-25 المحدث لمهمات أرتميس

تستعد وكالة ناسا لإجراء سلسلة من الاختبارات على محرك RS-25 المحدث، والذي سيعمل على تشغيل صاروخ نظام الإطلاق الفضائي (SLS) لمهمات Artemis المستقبلية إلى القمر. سيتم إجراء الاختبارات في منصة اختبار فريد هايز في مركز ستينيس الفضائي التابع لناسا في ميسيسيبي. وستتألف سلسلة اختبارات الشهادات، المقرر أن تستمر حتى عام 2024، من 12 اختبارًا، يستمر كل منها 500 ثانية على الأقل لمحاكاة فترات الإطلاق الفعلية.

ستستخدم الاختبارات المحرك التطويري E0525 لوضع اللمسات النهائية على تصميم محرك RS-25 واعتماده. ستوفر هذه الاختبارات بيانات حيوية عن أداء المحرك وموثوقيته. الهدف من الاختبار هو التأكد من أن المحرك يعمل على النحو المنشود، مما يؤدي إلى إطلاق حمولات ناسا ورواد الفضاء بأمان إلى القمر وما بعده.

يتميز محرك RS-25 المحدث بمكونات جديدة مثل الفوهة والمحركات الهيدروليكية والقنوات المرنة والمضخات التوربينية. وسيتم إجراء الاختبار بمستويات طاقة تتراوح بين 80% إلى 113%، بهدف تحقيق هوامش أمان موثوقة. ويمكن لمحركات RS-25 الجديدة أن تصل إلى طاقة تصل إلى 111%، مقارنة بالمحركات الرئيسية المعدلة لمكوك الفضاء المستخدمة في مهمات أرتميس الأولية، والتي يمكنها تحقيق ما يصل إلى 109% من الطاقة.

بمجرد الانتهاء من الاختبارات، ستنتج ناسا، بالشراكة مع Aerojet Rocketdyne، المقاول الرئيسي لمحركات SLS، 24 محركًا جديدًا من طراز RS-25 تتميز بالتصميم المحدث. سيتم استخدام هذه المحركات في مهمة Artemis 5، المقرر إجراؤها في عام 2028. ويمثل هذا علامة فارقة مهمة لناسا في سعيها لإعادة تشغيل إنتاج محرك RS-25.

في حين أن التقدم في التحضير لمهمات Artemis واعد، إلا أن هناك مخاوف بشأن القدرة على تحمل تكاليف صاروخ SLS. يسلط تقرير حديث الضوء على التكلفة العالية للصاروخ ويشكك في وضوح التكاليف الفعلية واحتمال التأخير في المستقبل. هناك حاجة لإعادة تقييم إنفاق ناسا على برنامج SLS.

مصادر:
- ناسا
- جيزمودو

By غابرييل بوتا

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