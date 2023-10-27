ناسا تستعد للبعثات الفضائية المزدحمة في عام 2024

تواصل وكالة ناسا دفع حدود استكشاف الفضاء من خلال عدد كبير من المهام القادمة المقرر إطلاقها في الأشهر المقبلة. في حين تمت تغطية بعضها بالفعل، مثل تجربة الموجات الجوية (AWE) ومهمة Artemis II، إلا أن هناك مهمة أخرى مثيرة في الأفق: مهمة Space X Crew-8.

تعد مهمة Crew-2024، المقرر إجراؤها في منتصف فبراير 8، جزءًا من برنامج الطاقم التجاري التابع لناسا وستتضمن رحلة مأهولة إلى محطة الفضاء الدولية (ISS). تمثل هذه الرحلة التشغيلية الثامنة لطاقم ناسا التجاري باستخدام مركبة الفضاء Crew Dragon، مما يجعلها علامة بارزة في جهود استكشاف الفضاء التي تبذلها الوكالة.

تم اختيار طاقم المهمة بعناية، ويضم رواد فضاء ناسا ماثيو دومينيك (القائد)، ومايكل بارات (الطيار)، وجانيت إيبس (أخصائية المهمة)، ورائد الفضاء روسكوزموس ألكسندر جريبنكين (أخصائي المهمة). وسيساهمون معًا بخبراتهم ويشرعون في هذه الرحلة الرائدة.

بالإضافة إلى مهمة Crew-8، لدى ناسا جدول زمني مزدحم لعام 2024. ومن المقرر إجراء اختبار طيران Starline Crew (CFT) في منتصف أبريل، تليها مهمة Crew-9 في منتصف أغسطس. علاوة على ذلك، من المقرر أن تتم مهمة تناوب الطاقم العاشرة في أوائل عام 10، مما يدل على التزام ناسا بالتقدم المستمر في استكشاف الفضاء.

وبينما تستعد وكالة ناسا لهذه المهام، تجري أعمال الصيانة والمعالجة الروتينية لصاروخ Crew-8 Space X Falcon 9 والمركبة الفضائية Dragon. ويضمن الاهتمام بالتفاصيل أن تكون جميع الأنظمة في حالة مثالية، مما يضمن نجاح الإطلاق والمهمة.

مع كل مهمة، تقوم وكالة ناسا بدفع حدود المعرفة الإنسانية وتدفع البشرية إلى أعماق الكون. تمثل هذه المهام القادمة سعي الوكالة الدؤوب للاكتشافات العلمية وتمهد الطريق لمساعي استكشاف الفضاء المستقبلية.

أسئلة وأجوبة:

1. ما هي مهمة Crew-8؟

تعد مهمة Crew-8 جزءًا من برنامج الطاقم التجاري التابع لناسا وتتضمن رحلة مأهولة إلى محطة الفضاء الدولية باستخدام مركبة فضائية Crew Dragon.

2. من هم أفراد طاقم مهمة Crew-8؟

يشمل أفراد طاقم مهمة Crew-8 رواد فضاء ناسا ماثيو دومينيك (القائد)، ومايكل بارات (الطيار)، وجانيت إيبس (أخصائية المهمة)، ورائد فضاء روسكوزموس ألكسندر جريبنكين (أخصائي المهمة).

3. ما هي المهام الأخرى التي خططت لها ناسا لعام 2024؟

تشمل المهام الأخرى المخطط لها في عام 2024 اختبار طيران طاقم Starline (CFT) في منتصف أبريل، ومهمة Crew-9 في منتصف أغسطس، ومهمة تناوب الطاقم العاشرة المقرر إجراؤها في أوائل عام 10.

4. كيف تستعد ناسا للمهام القادمة؟

تجري ناسا حاليًا صيانة ومعالجة روتينية لصاروخ Crew-8 Space X Falcon 9 والمركبة الفضائية Dragon لضمان الأداء الأمثل أثناء المهمة.

مصادر:

– طاقم ناسا التجاري تويتر: https://twitter.com/Commercial_Crew/status/1448006762697675779