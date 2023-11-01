أول سير في الفضاء التاريخي لرائدي الفضاء ناسا ياسمين مقبلي ولورال أوهارا

صنع رائدا الفضاء الرائدان في وكالة ناسا، جاسمين مقبلي ولورال أوهارا، التاريخ يوم الأربعاء الموافق 1 نوفمبر، عندما انطلقا في أول رحلة سير في الفضاء خارج محطة الفضاء الدولية المذهلة. شرع الثنائي، المغطى ببدلات الفضاء المميزة، في مهمة لإزالة المعدات الإلكترونية المهمة واستبدال الأجهزة الأساسية التي تدعم المصفوفات الشمسية الحيوية للمحطة.

بدأت مغامرتهم في الساعة 5:35 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، وكان من المتوقع أن تتجاوز مدة السير في الفضاء ست ساعات ونصف. ولم يغب حجم مساعيهم عن مقبلي، التي يمكن التعرف عليها من خلال بدلتها المزينة بخطوط حمراء نابضة بالحياة، وأوهارا، المتواضعة في ملابسها غير المميزة. كان رائدا الفضاء عضوين مهمين في البعثة 70 منذ بدايتها في 27 سبتمبر، بعد وصولهما إلى محطة الفضاء الدولية في وقت سابق من هذا العام.

وبينما كانا يطفوان برشاقة فوق الأرض، أصبح مقبلي وأوهارا جزءًا من مجموعة مختارة من الرواد. يمثل هذا أول غزوة لهم في عالم الأنشطة خارج المركبة المليء بالتحديات، والمعروف باسم السير في الفضاء. إن أهمية إنجازهم يتردد صداها خارج حدود كوكبنا، حيث تكون بمثابة مصدر إلهام لرواد الفضاء والعلماء الطموحين على حد سواء.

أسئلة وأجوبة:

س: ما هو السير في الفضاء؟

ج: السير في الفضاء، والذي يشار إليه أيضًا باسم النشاط خارج المركبة (EVA)، يحدث عندما يترك رائد الفضاء حدود مركبته الفضائية ليغامر بالخروج إلى الفضاء الشاسع. وهذا يسمح لهم بأداء المهام الحاسمة، مثل الإصلاحات أو الصيانة، خارج المركبة الفضائية.

س: ما هي المصفوفات الشمسية الموجودة في محطة الفضاء الدولية؟

ج: تعتبر المصفوفات الشمسية مكونًا أساسيًا في محطة الفضاء الدولية، حيث توفر الطاقة الكهربائية للمختبر المداري. إنهم يستغلون طاقة الشمس ويحولونها إلى كهرباء، مما يحافظ على الأنظمة الحيوية على متن محطة الفضاء الدولية.

س: ما أهمية هذا السير في الفضاء؟

ج: صنع رائدا الفضاء ناسا ياسمين مقبلي ولورال أوهارا التاريخ بأول سير في الفضاء، ليصبحا جزءًا من مجموعة حصرية من الأفراد الذين غامروا خارج مركبتهم الفضائية. يُظهر إنجازهم التقدم المستمر واستكشاف البشرية في الفضاء، مما يلهم الأجيال القادمة لمتابعة وظائف في مجال العلوم واستكشاف الفضاء.

مصادر:

– وكالة ناسا: www.nasa.gov