فسيفساء القمر لم تُرى من قبل تكشف تفاصيل غير مسبوقة عن القطب الجنوبي للقمر

شاركت وكالة ناسا فسيفساء آسرة للقمر، حيث تقدم منظرًا لم يسبق له مثيل للقطب الجنوبي للقمر. تم إنشاء هذه الفسيفساء باستخدام صور من كاميرا Lunar Reconnaissance Orbiter Camera (LROC) وShadowCam، وهي توفر تفاصيل غير مسبوقة عن المنطقة، بما في ذلك حفرة شاكلتون ذات المناظر الخلابة. تحظى هذه الحفرة باهتمام كبير من قبل العلماء، حيث يُعتقد أنها تحتوي على رواسب جليدية أو غيرها من المواد المتطايرة المجمدة.

تُظهر الصورة، التي تحمل عنوان "Moonlight Sonata"، قوة الكاميرتين اللتين تعملان معًا. يلتقط LROC صورًا تفصيلية لسطح القمر ولكن لديه قيود عندما يتعلق الأمر بتصوير المناطق المظللة التي لا تتلقى ضوء الشمس المباشر أبدًا. وفي المقابل، فإن ShadowCam أكثر حساسية للضوء بمقدار 200 مرة من LROC وتتفوق في التقاط الميزات في ظروف الإضاءة المنخفضة للغاية.

من خلال الجمع بين الصور من كلا الجهازين، يمكن للمحللين إنشاء خريطة مرئية شاملة لتضاريس القمر وخصائصه الجيولوجية، تغطي المناطق الأكثر سطوعًا والأكثر ظلمة. تسلط الفسيفساء الضوء بشكل خاص على المناطق المظللة بشكل دائم داخل حفرة شاكلتون، مما يوفر تفاصيل معقدة عن أرضيتها وجدرانها الداخلية، وذلك بفضل الصور من ShadowCam. من ناحية أخرى، فإن المناطق المضاءة بنور الشمس في الفسيفساء، بما في ذلك حافة الحفرة وجوانبها، هي نتيجة للصور التي جمعها LROC.

تحمل حفرة شاكلتون أهمية إضافية حيث من المتوقع أن تكون أحد مواقع الهبوط المحتملة لمهمة Artemis III التابعة لناسا في عام 2025. وتهدف هذه المهمة إلى استكشاف هذه المنطقة المجهولة، والتي لم يزرها البشر من قبل.

إن الهبوط الناعم الناجح الأخير لمركبة Chandrayaan-3 الهندية بالقرب من القطب الجنوبي للقمر يجسد الاهتمام المتزايد بهذه المنطقة القمرية المتميزة واستكشافها.

مصادر:

- ناسا

- سي نت