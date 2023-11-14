استكشاف الكون: تم تعيين تلسكوب SPHEREx التابع لناسا لرسم خريطة للسماء

تشرع وكالة ناسا في مهمة جديدة طموحة لكشف أسرار الكون من خلال بناء المرصد الفضائي SPHEREx. ويهدف هذا المشروع الاستثنائي إلى توفير تفاصيل وألوان غير مسبوقة حيث أنه يرسم خريطة لأكثر من 450 مليون مجرة ​​و100 مليون نجم في مجرتنا. ما يميز SPHEREx عن غيره هو قدرته على التقاط البيانات عبر 96 نطاقًا لونيًا مذهلاً في نطاق الأشعة تحت الحمراء.

يجري حاليًا الانتهاء من التلسكوب، حيث يقوم العلماء في مختبر الدفع النفاث التابع لناسا بتجميع مكوناته المختلفة في الشكل النهائي. من خلال SPHEREx، يأملون في الحصول على رؤى مهمة حول تاريخ الكون، مع التركيز على ثلاثة مجالات رئيسية: عصر إعادة التأين، والمقياس الطيفي الضوئي لتاريخ الكون، ومستكشف الجليد.

في الكون القريب، سوف يقوم SPHEREx بالتحقيق في وجود جزيئات حيوية، مثل الماء وأول أكسيد الكربون، في تشكيل الأقراص النجمية داخل مجرتنا. تعتبر هذه الجزيئات أساسية لنشوء الحياة كما نعرفها، ووجودها على شكل جليد داخل هذه الأنظمة له أهمية كبيرة.

من خلال المغامرة في الكون البعيد، سوف تتعمق SPHEREx في أصول تكوين النجوم والمجرات، وتحديدًا خلال عصر إعادة التأين. تميزت هذه الفترة المحورية بالوقت الذي أطلقت فيه النجوم والمجرات الأولى في الكون طاقة كافية لتأيين كل ذرة هيدروجين داخل امتدادها الشاسع. ومن خلال تحليل الضوء الجماعي لهذه الأجرام السماوية القديمة، يأمل العلماء في كشف الألغاز المحيطة بتكوين المجرات وتطورها مع مرور الوقت.

علاوة على ذلك، ستوجه SPHEREx أنظارها نحو الكون الوليد لاستكشاف مفهوم التضخم. وتشير هذه الظاهرة إلى التوسع الأسي للكون في اللحظات العابرة التي تلت ولادته. ومن خلال قياس تأثير التضخم على مواقع المجرات والمادة، يهدف SPHEREx إلى المساهمة في فهمنا للكون المبكر.

ولحماية SPHEREx من تداخل الأشعة تحت الحمراء، تم تجهيز التلسكوب بدروع مخروطية الشكل. تعمل هذه الدروع كآلية دفاع موثوقة ضد الحرارة الزائدة المنبعثة من الشمس والأرض وحتى التلسكوب نفسه. بالإضافة إلى ذلك، يجب تبريد التلسكوب إلى درجة حرارة شديدة البرودة تبلغ -350 درجة فهرنهايت (-210 درجة مئوية) لمراقبة عالم الأشعة تحت الحمراء الخافت والبعيد بشكل فعال.

تتضمن تقنية SPHEREx الطيفية التقاط الضوء بأطوال موجية دقيقة، مما يسمح بإنشاء خرائط شاملة للسماء. من المقرر إطلاقه في موعد لا يتجاوز يونيو 2024 على صاروخ SpaceX Falcon 9، مما لا شك فيه أن هذا المرصد المتقدم تقنيًا سيحدث ثورة في فهمنا للكون، ويقدم وجهات نظر جديدة حول الآليات المعقدة التي تشكل محيطنا الكوني.

الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

س: ما هو SPHEREx؟

ج: SPHEREx هو مرصد فضائي تقوم وكالة ناسا بإنشائه ويهدف إلى رسم خرائط لأكثر من 450 مليون مجرة ​​و100 مليون نجم في مجرتنا عبر 96 نطاقًا لونيًا في نطاق الأشعة تحت الحمراء.

س: ما هي الأهداف الرئيسية لمهمة SPHEREx؟

ج: للمهمة ثلاثة أهداف أساسية: دراسة عصر إعادة التأين، والتحقيق في مقياس الطيف الضوئي لتاريخ الكون، واستكشاف مستكشف الجليد.

س: كيف ستساهم SPHEREx في فهمنا للكون؟

ج: سيوفر SPHEREx بيانات قيمة حول تكوين النجوم والمجرات، وأصول الجزيئات التي تدعم الحياة، ومفهوم التضخم في الكون المبكر.

س: كيف يتم حماية SPHEREx من الأشعة تحت الحمراء؟

ج: تستخدم SPHEREx دروعًا مخروطية الشكل لحماية نفسها من الأشعة تحت الحمراء المنبعثة من الشمس والأرض والتلسكوب. تلعب هذه الدروع دورًا حاسمًا في تمكين الملاحظات الدقيقة.

س: متى سيتم تحديد موعد إطلاق SPHEREx؟

ج: من المتوقع أن يتم إطلاق SPHEREx في موعد لا يتجاوز يونيو 2024، محمولاً على صاروخ SpaceX Falcon 9.