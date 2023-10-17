تأخر السير في الفضاء مع استمرار التحقيق في تسرب سائل التبريد

تم تأجيل مهمة سير في الفضاء كانت مقررة على محطة الفضاء الدولية بسبب التحقيق المستمر في تسرب سائل التبريد. إن عملية السير في الفضاء، التي كان من المقرر إجراؤها في 19 أكتوبر، ستتم الآن في وقت لاحق من هذا العام. يحتاج المهندسون إلى وقت إضافي لاستكمال تحليل تسرب سائل التبريد، الذي حدث في 9 أكتوبر. على الرغم من أن سائل التبريد لا يشكل خطورة على الطاقم، إلا أنه يتم اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع أي تدهور محتمل في المعدات بسبب دخول آثار صغيرة من المادة إلى الأنظمة الداخلية.

لا تؤثر إعادة جدولة السير في الفضاء على عمليات المحطة الفضائية لأن المهام المخططة للسير في الفضاء ليست حساسة للوقت. وفي الوقت نفسه، من المقرر القيام برحلتين أخريين للسير في الفضاء في وقت لاحق من هذا العام. في 30 أكتوبر، سيقوم رائدا فضاء ناسا لورال أوهارا وجاسمين مقبلي بأداء مهمة السير في الفضاء الأمريكي رقم 89. وتشمل مهامهما إزالة صندوق الإلكترونيات المعيب واستبدال مجموعة محامل الدوران. وستكون هذه أول عملية سير في الفضاء لكلا رائدي الفضاء.

في عملية سير أخرى في الفضاء، سيقوم رائد فضاء ناسا لورال أوهارا ورائد فضاء وكالة الفضاء الأوروبية أندرياس موجينسن بإجراء عملية السير في الفضاء الأمريكية 90. وتشمل مهام هذا السير في الفضاء جمع عينات لتحليل وجود الكائنات الحية الدقيقة على السطح الخارجي للمحطة الفضائية وإجراء أعمال الصيانة، بما في ذلك الاستبدال. من كاميرا عالية الوضوح.

وبالإضافة إلى عمليات السير في الفضاء الأمريكية، من المقرر أن يشرع رائدا الفضاء الروسيان أوليج كونونينكو ونيكولاي تشوب في عملية سير في الفضاء في 25 أكتوبر. وستتضمن مهامهما تركيب نظام اتصالات رادار اصطناعي ونشر قمر صناعي نانوي لاختبار تكنولوجيا الشراع الشمسي.

تُظهر التحقيقات الجارية وعمليات السير في الفضاء أنشطة الصيانة والإصلاح المنتظمة التي تعتبر ضرورية للتشغيل الآمن والفعال لمحطة الفضاء الدولية.

مصادر:

- ناسا