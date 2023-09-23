مركبة الفضاء OSIRIS-REx التابعة لناسا تطلق كبسولة عينة من الكويكب للهبوط في صحراء يوتا

من المقرر أن تطلق المركبة الفضائية OSIRIS-REx التابعة لناسا عينة كبسولة تحتوي على مواد من الكويكب بينو، والتي ستهبط بعد ذلك في صحراء يوتا. قامت المركبة الفضائية، المعروفة باسم الأصول والتفسير الطيفي وتحديد الموارد والأمن – مستكشف الثرى (OSIRIS-REx)، بجمع عينة من الصخور والغبار من سطح بينو في عام 2020. وخلال تحليقها بالقرب من الأرض، ستتخلص المركبة الفضائية من كبسولتها العينة إلى الأرض. الارض.

الكويكبات هي بقايا من الأيام الأولى لنظامنا الشمسي، ويعود تاريخها إلى 4.5 مليار سنة. إنها بمثابة كبسولات زمنية، تحافظ على تاريخ نظامنا الشمسي ومن المحتمل أن تحتوي على أدلة حول أصل نظامنا الشمسي وتطوره. من خلال دراسة عينات مباشرة من كويكب مثل بينو، يمكن للعلماء الحصول على رؤى قيمة حول وصول العناصر الأساسية، مثل الماء والجزيئات العضوية، والتي تعتبر ضرورية للحياة على الأرض.

ويعتبر بينو كويكبًا يحتمل أن يكون خطيرًا مع وجود فرصة ضئيلة للاصطدام بالأرض خلال الـ 300 عام القادمة. إن فهم تركيبتها من خلال العينة المجمعة يمكن أن يساعد في تطوير استراتيجيات دفاعية فعالة. بالإضافة إلى ذلك، تحتفظ العينات التي يتم إرجاعها مباشرة من الفضاء بميزات دقيقة يمكن فقدانها عندما يدخل النيزك الغلاف الجوي للأرض.

يمكن للعينات التي يتم إرجاعها مباشرة أن تجيب على الأسئلة العلمية التي لا تستطيع عمليات الرصد عن بعد معالجتها بشكل كامل. توفر عينة بينو فهمًا واضحًا لمصدرها وسياقها الجيولوجي، والذي غالبًا ما يكون غير معروف بالنسبة للنيازك الموجودة على الأرض. علاوة على ذلك، فإن الكيمياء الغنية بالكربون في بينو تقدم نظرة ثاقبة للجزيئات العضوية ذات الصلة بالبيولوجيا.

سيتم تخزين العينة في معمل معالجة خاص في مركز جونسون الفضائي التابع لناسا في هيوستن للحفاظ على حالتها. وسيتمكن العلماء في جميع أنحاء العالم من الوصول إلى هذه العينات لأغراض البحث، مع تخصيص جزء منها للأجيال القادمة. ستوفر ناسا تغطية حية لهبوط كبسولة عينة OSIRIS-REx على منصات التواصل الاجتماعي الرسمية الخاصة بها.

المصدر: سينغ راهول سونيلكومار – [المصدر بدون عنوان URL]

التعاريف:

- OSIRIS-REx: الأصول والتفسير الطيفي وتحديد الموارد والأمن - مركبة ريجوليث إكسبلورر الفضائية.

– بينو: كويكب يُعتقد أنه من بقايا سماوية من الأيام الأولى لنظامنا الشمسي.

– كبسولة العينة: حاوية تحتوي على العينات التي تم جمعها من الكويكب بينو.

– صحراء يوتا: وجهة هبوط كبسولة العينة.

– كيمياء الكربون: دراسة الخواص الكيميائية وتفاعلات مركبات الكربون.

– معمل المعالجة: معمل متخصص لحفظ ودراسة العينات الثمينة.

مصادر:

– سينغ راهول سونيلكومار – [المصدر بدون عنوان URL]