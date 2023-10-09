مسبار باركر الشمسي التابع لناسا يسجل رقمًا قياسيًا جديدًا في السرعة في التحليق الشمسي

حقق مسبار باركر الشمسي التابع لوكالة ناسا سرعة قياسية بلغت 635,266 كيلومترًا في الساعة، مما يجعله أسرع جسم من صنع الإنسان على الإطلاق. تم الوصول إلى هذا الإنجاز خلال الدورة السابعة عشرة للمركبة الفضائية حول الشمس. تم تسجيل الرقم القياسي السابق البالغ 17 ألف كيلومتر في الساعة خلال الرحلة الشمسية العاشرة في وقت سابق من هذا العام.

بالإضافة إلى سرعته المذهلة، وصل مسبار باركر الشمسي أيضًا إلى مسافة قياسية من الشمس، حيث وصل إلى مسافة 7.26 مليون كيلومتر من سطح النجم. وهذا يتجاوز الرقم القياسي السابق الخاص به ويوفر بيانات قيمة حول الإكليل الخارجي، الطبقة الخارجية للشمس.

والهدف الرئيسي لمسبار باركر الشمسي، الذي تم إطلاقه في عام 2018، هو التحقيق في سر التسخين الإكليلي. لقد حير العلماء منذ فترة طويلة حول سبب كون الهالة أكثر سخونة من الطبقات التي تقع تحتها مباشرة. ومن خلال استكمال 24 دورة حول الشمس بحلول عام 2025، يهدف المسبار إلى تسليط الضوء على هذه الظاهرة.

أحد الجوانب المهمة للمهمة هو قدرة المركبة الفضائية على إجراء ملاحظات مباشرة من داخل الهالة. وهذا سيسمح للعلماء بفهم الغلاف الجوي للشمس بشكل أفضل والحصول على نظرة ثاقبة للرياح الشمسية، وهي التدفق المستمر للمواد الشمسية من الشمس بسرعة مليون ميل في الساعة.

وستساهم ملاحظات مسبار باركر الشمسي أيضًا في فهم كيف يمكن أن تشكل الانفجارات الشمسية مخاطر على رواد الفضاء وتكنولوجيا الفضاء من خلال دراسة الجزيئات النشطة التي يتم إنتاجها خلال هذه الأحداث.

ولحماية نفسه من الظروف القاسية بالقرب من الشمس، تم تجهيز المسبار بدرع من الكربون المركب يبلغ سمكه 4.5 بوصة. يحافظ هذا الدرع على الأدوات العلمية في درجة حرارة الغرفة. تشمل الأنظمة المهمة الأخرى الموجودة على متن المركبة الفضائية نظام تبريد مصفوفة الطاقة الشمسية وأنظمة إدارة الأخطاء.

يعد مسبار باركر الشمسي التابع لناسا مهمة حاسمة تهدف إلى كشف أسرار الشمس وتأثيراتها على كوكبنا واستكشاف الفضاء. ومن خلال جمع بيانات قيمة حول الهالة والرياح الشمسية والانفجارات الشمسية، يأمل العلماء في تحسين فهمنا وقدرتنا على التنبؤ بظواهر الطقس الفضائي.

التعاريف:

الاكليل: الطبقة الخارجية من الغلاف الجوي للشمس، وهي أكثر سخونة من الطبقات التي تحتها.

الطبقة الخارجية من الغلاف الجوي للشمس، وهي أكثر سخونة من الطبقات التي تحتها. الرياح الشمسية: التدفق المستمر للمواد الشمسية من الشمس بسرعة مليون ميل في الساعة.

مصادر:

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Space.com