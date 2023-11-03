اكتشافات جديدة تنتظر مراقبي السماء في نوفمبر: كوكب الزهرة والمشتري وزحل ونيازك ليونيد

يعد شهر نوفمبر شهرًا مثيرًا لمراقبي السماء، حيث تكشف وكالة ناسا عن سلسلة من الأحداث السماوية التي ستسعد أولئك الذين يحدقون في سماء الليل. بالإضافة إلى الكواكب المفضلة الدائمة مثل كوكب الزهرة، والمشتري، وزحل، فإن وابل الشهب الساحر سيظهر أيضًا بمظهره السنوي. استعد لمشاهدة هذه العجائب الفلكية واكتشف العجائب التي تنتظرك.

كوكب الزهرة، كوكب الحب والجمال المشع، سيزين سماء الليل طوال شهر نوفمبر. ابحث عنه قبل الفجر مباشرة وهو يرتفع في الأفق الشرقي. إذا كنت محظوظًا بما يكفي للحصول على رؤية واضحة، فقد تتمكن أيضًا من إلقاء نظرة خاطفة على كوكب المشتري، وهو يسطع ببراعة أثناء غروبه على الجانب الآخر من السماء.

في صباح يوم 9 نوفمبر/تشرين الثاني، هناك مشهد خلاب ينتظر من يستيقظون باكراً. سيتم تعليق هلال دقيق أسفل كوكب الزهرة مباشرة، مما يخلق لوحة سماوية من المؤكد أنها ستأسر حواسك. وبعد أسبوع، في 17 نوفمبر، سيظهر الهلال على مستوى منخفض في الجنوب الغربي، ليغمر الشفق بوهجه اللطيف. بفضل وهم القمر، سيظهر القمر أكبر بالقرب من الأفق، مما يزيد من جاذبيته.

سيظهر كوكب زحل، الأعجوبة الحلقية، بمظهر مذهل يوم 20 نوفمبر بعد غروب الشمس. انظر إلى السماء الجنوبية لتجد زحل فوق ربع القمر مباشرةً. كمكافأة إضافية، سينضم النجمان اللامعان Fomalhaut وAltair إلى هذا الثلاثي السماوي، مما يخلق عرضًا مبهرًا. وبعد أربعة أيام، في 24 نوفمبر، سيُرى اكتمال القمر تقريبًا على مقربة من كوكب المشتري بعد غروب الشمس.

في شهر نوفمبر، سيحظى عشاق مراقبة السماء بفرصة الاستمتاع بوابل شهب ليونيد السنوي. سُميت على اسم كوكبة الأسد، وتحدث الدش ليونيد عندما تمر الأرض عبر جزيئات الغبار التي خلفها مذنب تمبل-تاتل. ستحدث ذروة زخة الشهب بين عشية وضحاها يوم 17 نوفمبر، مع أفضل وقت للمشاهدة بين منتصف ليل وفجر يوم 18. كن مستعدًا لمشاهدة الشهب الساطعة مع مسارات مذهلة باقية في سماء الليل.

أسئلة وأجوبة:

س: ما هو الدش النيزكي ليونيد؟

ج: إن زخة الشهب الأسدية هي حدث سنوي يحدث عندما تمر الأرض عبر الحطام الذي خلفه مذنب تمبل-تاتل. تحترق جزيئات الغبار الناتجة عن المذنب في الغلاف الجوي للأرض، مكونة شهبًا لامعة في سماء الليل.

س: متى تكون ذروة الدش النيزكي ليونيد؟

ج: سيصل زخة الشهب الأسدية إلى ذروتها خلال ليلة 17 نوفمبر، مع أفضل وقت للمشاهدة بين منتصف الليل وفجر يوم 18.

س: كيف يمكنني الحصول على أفضل منظر لزخة شهب ليونيد؟

ج: للحصول على أفضل منظر لزخة شهب ليونيد، ابحث عن مكان آمن ومظلم بعيدًا عن الأضواء الساطعة. استلقِ وانظر للأعلى بشكل مستقيم لمراقبة الشهب وهي تنطلق عبر السماء.

تذكر وضع علامة على التقويمات الخاصة بك وضبط المنبهات لهذه الأحداث السماوية المذهلة. مع ظهور كوكب الزهرة والمشتري وزحل ونيازك ليونيد في سماء الليل، يعد شهر نوفمبر بأن يكون شهرًا استثنائيًا لمراقبي النجوم. لا تفوت فرصة مشاهدة عجائب الكون مباشرة من الفناء الخلفي لمنزلك.

مصادر:

Astronomy.com