رائد فضاء تقطعت به السبل في الفضاء يحطم الرقم القياسي لأطول مهمة

حطم رائد الفضاء التابع لناسا فرانك روبيو الرقم القياسي لأطول مهمة لرائد فضاء أمريكي بعد أن تقطعت به السبل في الفضاء. كان من المقرر أن يعود روبيو إلى الأرض بعد ستة أشهر من إطلاقه إلى محطة الفضاء الدولية (ISS) في سبتمبر 2022. ومع ذلك، حدث عطل أثناء رحلة عودته تركه عالقًا في مدار أرضي منخفض، مما أدى إلى تمديد إقامته لأكثر من عام. وفي يوم الاثنين، تجاوز روبيو الرقم القياسي السابق البالغ 355 يومًا الذي سجله مارك فاندي هي في عام 2022. ومن المقرر أن يعود إلى الأرض في موعد لا يتجاوز 27 سبتمبر، مسجلاً إجمالي 371 يومًا في مدار الأرض. وهذا الإنجاز يجعله أيضًا واحدًا من ستة أشخاص فقط قضوا عامًا في الفضاء.

في مقابلة مع برنامج Good Morning America على قناة ABC، سلط روبيو الضوء على أهمية الوقت الطويل الذي قضاه في الفضاء. وشدد على أهمية فهم كيفية تكيف جسم الإنسان وتحمله من أجل تحسين الأداء خلال مهام استكشاف الفضاء المستقبلية إلى القمر والمريخ وما بعده. كانت رحلة روبيو إلى محطة الفضاء الدولية فريدة من نوعها حيث أصبح أول رائد فضاء أمريكي يركب على متن صاروخ سويوز روسي منذ أبريل 2021. وكان هذا جزءًا من اتفاقية تبادل المقاعد بين ناسا وروسكوزموس.

الحادث الذي ترك روبيو عالقًا كان يتعلق بتسرب سائل التبريد من مركبة الفضاء سويوز. وإلى جانب روبيو، تأثر أيضًا رائدا الفضاء في روسكوزموس سيرغي بروكوبييف وديمتري بيتلين. أدى التسرب إلى جعل المركبة الفضائية غير صالحة للعودة إلى الأرض، مما أدى إلى تمديد إقامتهم في محطة الفضاء الدولية لمدة ستة أشهر أخرى. ومن المقرر أن يعودوا إلى الأرض في وقت لاحق من هذا الشهر.

توفر مهمة روبيو غير المتوقعة والمطولة رؤى قيمة حول قدرة جسم الإنسان على التحمل في الفضاء. إنه يبني المعرفة التي ستساهم في النجاح المستقبلي لمهمات استكشاف الفضاء السحيق. لمزيد من التحديثات حول رحلات الفضاء، اتبع صفحة رحلات الفضاء المخصصة لـ Gizmodo.