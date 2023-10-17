ناسا تدعو المجتمع العلمي إلى تعظيم الإمكانات العلمية للتلسكوب الفضائي الروماني

تستعين وكالة ناسا بمساعدة المجتمع العلمي للتأكد من أن تلسكوب نانسي جريس الروماني، المعروف أيضًا باسم التلسكوب الفضائي الروماني، سيكون قادرًا على تقديم رؤية شاملة للكون فور إطلاقه في عام 2027. مع مجال رؤيته الواسع يهدف التلسكوب الفضائي الروماني إلى إجراء عمليات رصد كبيرة للمجرات البعيدة ومساعدة العلماء على كشف أسرار المادة المظلمة والطاقة المظلمة، والتي تمثل 95٪ من الطاقة والمادة في الكون.

وللتعامل مع الكميات الهائلة من البيانات التي سيجمعها التلسكوب، يعمل العلماء على خوارزميات التعلم الآلي لتحديد الأنماط والظواهر. إن التعاون بين التلسكوبات الأخرى، مثل تلسكوب هابل الفضائي، وتلسكوب جيمس ويب الفضائي (JWST)، ومرصد كيك، ومرصد PRIME الياباني، سيساعد في تطوير خطة مراقبة الرومان، بما في ذلك اختيار الأهداف ومناطق الاستكشاف. بالإضافة إلى ذلك، سيتعاون التلسكوب الفضائي الروماني مع PRIME لدراسة الأجسام باستخدام عدسة الجاذبية، ومع هابل لدراسة المجرات القديمة وبناء صورة أكثر اكتمالاً للتاريخ الكوني. سيعمل التلسكوب أيضًا جنبًا إلى جنب مع تلسكوب جيمس ويب الفضائي، مما يوفر رؤية أوسع للكون ويحدد الأهداف التي سيفحصها تلسكوب جيمس ويب الفضائي بالتفصيل.

يعد العمل التحضيري للتلسكوب الفضائي الروماني عملية معقدة ومترابطة تتضمن فرقًا علمية مختلفة تتعاون لضمان التشغيل السلس. ستضع هذه الجهود الأساس لاكتشافات علمية قوية وستزيد من إمكانات الأداة إلى أقصى حد. ومن خلال تسخير خبرات المجتمع العلمي وتعاونه، تهدف وكالة ناسا إلى إطلاق التلسكوب الفضائي الروماني على أتم الاستعداد لاستكشاف عجائب الكون.

مصادر:

– معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا-IPAC/R. يؤذي

– دومينيك بنفورد، عالم برنامج ناسا

- جولي ماكنيري، كبيرة علماء مشروع التلسكوب الفضائي الروماني في مركز جودارد لرحلات الفضاء التابع لناسا