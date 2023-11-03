تم الكشف عن نظام الكواكب الخارجية المكتشف حديثًا: Kepler-385 يلقي الضوء على أنظمة الكواكب

في اكتشاف رائد، كشف علماء الفلك عن نظام رائع للكواكب الخارجية يُعرف باسم Kepler-385. باستخدام بيانات تلسكوب كيبلر الفضائي المتقاعد التابع لناسا، حدد العلماء سبعة كواكب تدور حول نجم يشبه الشمس، كل منها أكبر من الأرض ولكن أصغر من نبتون.

وقد استحوذ هذا النظام الكوكبي الذي تم الكشف عنه حديثًا على اهتمام الباحثين بسبب ندرته. يعد نظام Kepler-385 أحد الأنظمة الكوكبية القليلة المعروفة باحتوائها على أكثر من ستة كواكب مرشحة، مما يوفر فرصة فريدة لمزيد من الاستكشاف والتحليل.

وبينما يتعمق علماء الفلك في خصائص هذا النظام الآسر، وجدوا أن النجم المركزي يشبه شمسنا بشكل لافت للنظر، وإن كان أكبر بنحو 10٪ وأكثر سخونة بنسبة 5٪. يمهد هذا الوحي الطريق لفهم أعمق لأوجه التشابه والاختلاف بين هذه الأجرام السماوية.

أول كوكبين تم اكتشافهما في نظام كيبلر 385 يشبهان الأرض، وإن كانا أكبر قليلاً ويحتمل أن يمتلكا غلافًا جويًا رقيقًا. وبينما نتعمق أكثر في تشكيلة الكواكب، فإن الكواكب الخمسة المتبقية تجعل حجم الأرض قزمًا، حيث يبلغ نصف قطرها ضعف حجمها تقريبًا. قد تكون هذه الكائنات العملاقة محاطة بأجواء سميكة، في انتظار استكشافها من خلال المهام المستقبلية.

ويأتي هذا الاكتشاف الرائد نتيجة لجمع البيانات وتحليلها بدقة. لعبت مهمة كيبلر التابعة لناسا دورًا محوريًا في اكتشاف الكواكب الخارجية، ومع هذا الكشف الأخير، يستعد العلماء لاكتساب رؤى رائعة حول خصائص هذه العوالم البعيدة.

يحتل نظام كيبلر-385 الذي تم الكشف عنه حديثًا مكانًا خاصًا بين مجموعة كبيرة من اكتشافات كيبلر. ويظهر بشكل بارز في كتالوج كبلر الذي تم تحديثه مؤخرًا، والذي يضم ما يقرب من 4,400 كوكب مرشح، بما في ذلك مجموعة رائعة تضم أكثر من 700 نظام متعدد الكواكب. يعد هذا الكتالوج الشامل بمثابة شهادة على المساهمات الكبيرة التي قدمها كيبلر لتوسيع معرفتنا بالكون.

وبينما نتأمل في الإنجازات الهائلة التي حققها تلسكوب كيبلر الفضائي، فمن الأهمية بمكان أن ندرك التأثير الدائم لبياناته. ربما تكون عمليات الرصد الأولية قد توقفت في عام 2013، وانتهت المهمة الممتدة K2 في عام 2018، لكن إرث كيبلر لا يزال قائمًا. تستمر المعلومات التي تم جمعها خلال مهمتها في الكشف عن نتائج جديدة حول مجرة ​​درب التبانة، مما يغير فهمنا لمكاننا في اتساع الفضاء إلى الأبد.

الأسئلةالشائعة

1. كم عدد الكواكب التي تدور حول النجم الشبيه بالشمس في نظام كيبلر 385؟

هناك سبعة كواكب تدور حول نجم شبيه بالشمس في نظام كيبلر-385.

2. ما هو حجم النجم في نظام كبلر 385 مقارنة بشمسنا؟

النجم الموجود في مركز نظام كيبلر-385 أكبر بحوالي 10% وأكثر سخونة بنسبة 5% من شمسنا.

3. ما هي خصائص الكواكب في نظام كيبلر 385؟

الكوكبان الداخليان في نظام كيبلر 385 أكبر قليلاً من الأرض ومن المحتمل أن يتكونا من صخور ذات غلاف جوي رقيق. أما الكواكب الخمسة الأخرى فهي أكبر، حيث يبلغ نصف قطرها ضعف حجم الأرض تقريبًا، وربما يكون لها غلاف جوي سميك.

4. كم عدد الكواكب المرشحة المدرجة في كتالوج كيبلر؟

يضم كتالوج كيبلر ما يقرب من 4,400 كوكب مرشح.

5. ما هي أهمية مهمة كيبلر؟

أدت مهمة كيبلر إلى اكتشاف غالبية الكواكب الخارجية المعروفة، مما أدى إلى توسيع معرفتنا بأنظمة الكواكب وتعزيز فهمنا للكون. [المصدر: ناسا (https://www.nasa.gov/kepler)]