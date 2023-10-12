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يعيد مسبار OSIRIS-REx التابع لناسا عينات من الكويكب بينو مع أدلة قيمة حول تكوين الأرض

Byفيكي ستافروبولو

أكتوبر 12، 2023
يعيد مسبار OSIRIS-REx التابع لناسا عينات من الكويكب بينو مع أدلة قيمة حول تكوين الأرض

أعلن العلماء أن الصخور والتربة التي تم جمعها من الكويكب بينو بواسطة مسبار OSIRIS-REx التابع لناسا تحتوي على معادن طينية حاملة للمياه وتركيزات عالية من الكربون. توفر هذه العينات، التي تم إحضارها إلى الأرض الشهر الماضي، نظرة ثاقبة مهمة حول تكوين كوكبنا وتدعم النظريات حول وصول الماء إلى الأرض في العصور القديمة.

تحتوي المعادن الطينية الموجودة في العينات على ماء محبوس داخل بنيتها البلورية، وفقًا لدانتي لوريتا، الباحث الرئيسي في مهمة إعادة عينة الكويكب. وربما تكون هذه المعادن قد هبطت على الأرض منذ مليارات السنين، مما جعل كوكبنا صالحًا للسكن، كما ساهم في وجود المحيطات والبحيرات والأنهار والأمطار.

أدى الاكتشاف غير المتوقع للغبار والشظايا الصغيرة من بينو داخل كبسولة إرجاع العينة إلى تأخير فتح آلية الحصول على العينة وفحصها. ومع ذلك، فإن الفحص الأولي لغبار الكويكب باستخدام مجهر إلكتروني قوي كشف بالفعل عن وجود معادن طينية حاملة للماء، وكبريتيدات، وكميات كبيرة من الكربون.

تعتبر الكبريتيدات مهمة لتطور الكواكب، وعمليات الذوبان، وعلم الأحياء، لأنها تلعب دورًا في تكوين الأحماض الأمينية التي توفر البنية للبروتينات. وأكد مدير ناسا بيل نيلسون أن جزيئات الكربون والماء الموجودة في العينات ضرورية لفهم تكوين كوكبنا وأصل العناصر التي ربما أدت إلى الحياة.

بمجرد فتح آلية الحصول على العينات، سيتم تصنيف العينة بأكملها، مع حجز جزء منها للدراسة من قبل فريق OSIRIS-REx، ومشاركة أجزاء أصغر مع الشركاء الدوليين. وسيتم تنظيم الباقي لمزيد من التحليل من قبل العلماء في جميع أنحاء العالم.

تهدف مهمة OSIRIS-REx إلى دراسة المواد الموجودة أثناء ولادة النظام الشمسي والتحقيق في تكوين الكويكبات وتطورها لفهم أصل محيطات الأرض والمخاطر المحتملة لتأثيرات الكويكبات بشكل أفضل. توفر العينات التي تم إرجاعها من بينو رؤى قيمة حول مجالات البحث هذه وتمهد الطريق لمزيد من الاكتشافات العلمية.

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By فيكي ستافروبولو

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