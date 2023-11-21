إشارات اختبار ناسا الجديدة تقفز إلى الأمام للاتصالات في الفضاء السحيق

في إنجاز رائد، نجحت وكالة ناسا في اختبار نظام الاتصالات البصرية في الفضاء العميق (DSOC) الخاص بها، باستخدام إشارة ليزر للتواصل مع المركبة الفضائية Psyche في رحلتها إلى كويكب معدني غامض. على عكس طرق الاتصال التقليدية التي تعتمد على موجات الراديو، يسخر نظام DSOC قوة ضوء الليزر لنقل المعلومات عبر مسافات شاسعة في الفضاء.

تضمن الاختبار، الذي أُجري في 14 نوفمبر، إطلاق إشارة ليزر من أداة موجودة على متن المركبة الفضائية Psyche، على بعد 10 ملايين ميل (16 مليون كيلومتر) من الأرض. تم استقبال الإشارة من قبل المحطات الأرضية في مختبر الدفع النفاث التابع لناسا (JPL) في جنوب كاليفورنيا، مما يمثل أول معلم رئيسي لنظام DSOC.

ومن خلال تسخير قوة ضوء الليزر، تهدف وكالة ناسا إلى إحداث ثورة في الاتصالات في الفضاء السحيق وزيادة سرعات نقل البيانات بشكل كبير. بالمقارنة مع موجات الراديو، فإن ضوء الليزر له أطوال موجية أقصر، مما يسمح بنقل معلومات أكثر بمقدار 10 إلى 100 مرة لكل وحدة زمنية. يمكن أن يكون لهذا الاختراق آثار كبيرة على البعثات المستقبلية إلى القمر والمريخ وما بعدهما.

في حين تم اختبار الاتصال بالليزر في مدار الأرض وأثناء البعثات إلى القمر، فإن نظام DSOC يمثل الاختبار الأكثر تحديًا والأكثر بعدًا حتى الآن. الاختبار الناجح يجعل ناسا تقترب خطوة أخرى من تمكين رواد الفضاء في المستقبل من الاعتماد على ضوء الليزر للتواصل السلس مع التحكم الأرضي.

بينما تواصل المركبة الفضائية Psyche رحلتها نحو الكويكب الذي يحمل الاسم نفسه في حزام الكويكبات بين المريخ والمشتري، سيواصل المهندسون تحسين واختبار نظام DSOC. عند وصوله إلى وجهته في عام 2029، سيقضي Psyche ما يقرب من 29 شهرًا في دراسة العالم المعدني المثير للاهتمام.

أسئلة وأجوبة:

س: ما هو نظام DSOC؟

ج: نظام DSOC هو نظام الاتصالات البصرية في الفضاء السحيق التابع لناسا، والذي يستخدم ضوء الليزر بدلاً من موجات الراديو للاتصالات بعيدة المدى في الفضاء.

س: كيف يختلف الاتصال بالليزر عن الاتصال اللاسلكي التقليدي؟

ج: يستخدم الاتصال بالليزر أطوال موجية أقصر من الضوء، مما يسمح بنقل البيانات بشكل أسرع بكثير مقارنة بموجات الراديو.

س: ما هي الفوائد المحتملة للاتصالات بالليزر في الفضاء؟

ج: يمكن للاتصالات بالليزر أن تزيد بشكل كبير من كمية المعلومات المنقولة لكل وحدة زمنية، مما يحدث ثورة في الاتصالات في الفضاء السحيق ويتيح نقل البيانات بشكل أسرع للمهام المستقبلية.

س: كيف يؤثر الاختبار الناجح لنظام DSOC على المهام المستقبلية؟

ج: الاختبار الناجح يجعل وكالة ناسا أقرب إلى استخدام الاتصالات بالليزر في المهام المستقبلية إلى القمر والمريخ ووجهات أخرى، مما يوفر لرواد الفضاء اتصالات أكثر كفاءة وموثوقية مع التحكم الأرضي.