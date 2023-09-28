مستقبل العلوم والاستكشاف: أحدث مساعي ناسا

تعمل وكالة ناسا، الإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء، باستمرار على دفع حدود الاكتشاف والاستكشاف العلمي. ومع وجود العديد من المشاريع الجديدة في الأفق، من المقرر أن تشرع وكالة ناسا في مهمات طموحة تهدف إلى تعزيز فهمنا للكون ومكاننا فيه.

أحد المساعي البارزة القادمة لناسا هو برنامج أرتميس. وتهدف هذه المبادرة إلى إعادة البشر إلى القمر بحلول عام 2024، مع الهدف النهائي المتمثل في إنشاء استكشاف مستدام للقمر بحلول نهاية العقد. سيكون أرتميس بمثابة نقطة انطلاق للبعثات المأهولة المستقبلية إلى المريخ وما بعده، مما يسمح للباحثين بدراسة موارد القمر وإمكانات السكن البشري على المدى الطويل.

هناك مشروع مهم آخر وهو تلسكوب جيمس ويب الفضائي (JWST)، المقرر إطلاقه في عام 2021. وسيمتلك تلسكوب جيمس ويب الفضائي، الذي يطلق عليه خليفة تلسكوب هابل الفضائي، قدرات غير مسبوقة لمراقبة المجرات والنجوم والكواكب البعيدة. بفضل أدواته المتقدمة، سيمكن تلسكوب جيمس ويب الفضائي العلماء من دراسة أصول الكون، واكتشاف وجود كواكب خارجية صالحة للسكن، وكشف أسرار لا حصر لها عن الكون.

وبالإضافة إلى هذه المهام، تواصل ناسا استكشاف مجالات أخرى للبحث العلمي. وتدرس الوكالة بنشاط مناخ الأرض وتأثيره على كوكبنا، بهدف تطوير فهم شامل لتغير المناخ وعواقبه. تشارك وكالة ناسا أيضًا في الاستكشاف الآلي، حيث تركز مهمات مثل مركبة المريخ 2020 على فهم مدى صلاحية الكوكب الأحمر للسكن وإمكانات الحياة الماضية أو الحالية.

من القمر إلى المريخ وما بعده، تظل وكالة ناسا في طليعة المساعي العلمية. ومن خلال التكنولوجيا المتطورة وبرامج الاستكشاف المخصصة، تمهد الوكالة الطريق للاكتشافات المستقبلية وتوسيع معرفتنا بالكون. وبينما نتطلع إلى المستقبل، تستمر جهود ناسا في مجال العلوم والاستكشاف في إلهام العالم وإبهاره.

مصادر:

- ناسا - الإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء