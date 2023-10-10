مهمة ناسا النفسية: استكشاف كويكب قيم

تستعد وكالة ناسا لمهمة غير عادية من المقرر إطلاقها في 12 أكتوبر. تدور المهمة حول المركبة الفضائية Psyche، والتي ستسافر إلى كويكب باستخدام الدفع الكهربائي الشمسي. يستخدم نظام الدفع المبتكر هذا قوة الشمس لتوليد جزيئات مشحونة، ودفع المركبة الفضائية إلى الأمام.

ما يجعل هذه المهمة رائعة حقًا هو الهدف نفسه، وهو كويكب تبلغ قيمته أكثر من 10,000 كوادريليون دولار أمريكي. ولوضع هذا في الاعتبار، فهو يتجاوز القيمة الإجمالية لكل الذهب الموجود على الأرض. ومن المقرر إطلاق المهمة من مركز كينيدي للفضاء التابع لناسا في فلوريدا، على متن صاروخ SpaceX Falcon Heavy Rocket.

الهدف الأساسي لمهمة Psyche هو إجراء دراسة شاملة للكويكب. يمكن أن توفر هذه الدراسة رؤى قيمة حول التكوين المبكر لكوكبنا وطبيعة قلوب الكواكب. ومن خلال رسم خريطة لسطح الكويكب والتحقيق في خصائصه، يأمل العلماء في الحصول على فهم أعمق لتكوينه وأصوله.

وبالإضافة إلى أهميتها العلمية، فإن هذه المهمة يمكن أن يكون لها آثار عميقة على الاقتصاد العالمي. تمثل القيمة الهائلة المرتبطة بهذا الجرم السماوي فرصة لاستغلال الموارد المحتملة في المستقبل.

تقود جامعة ولاية أريزونا مهمة Psyche وتشكل جزءًا من برنامج الاكتشاف التابع لناسا. لقد أعدت وكالة ناسا بعناية لعملية الإطلاق، مما يضمن أن كل شيء على ما يرام. إذا نجحت هذه المهمة الرائدة، فقد تُحدث ثورة في فهمنا للكويكبات وقيمتها الاقتصادية المحتملة.

مصادر:



وكالة ناسا



جامعة ولاية أريزونا